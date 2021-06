travail qui parle | Revues d’annonces | 23 au 29 juin 2021

Des campagnes de marques qui méritent d’être à l’honneur cette semaine

Par Gokul Krishnamoorthy

Nykaa | Kay Conversations | Briser les stéréotypes physiques

Cette série en cours de Nykaa continue de se démarquer avec des histoires vraies qui touchent une corde sensible. Dans les deux derniers films de la série de contenu, un mannequin Sabyasachi de taille plus et un photographe et activiste sont à l’honneur. Bien que le thème ait peut-être déjà été exploré par d’autres marques, ce qui fonctionne ici est triple : le choix des histoires, la cohérence (et la continuité) et la narration authentique. Tous les éléments essentiels pour le contenu d’une marque qui souhaite posséder un espace.

Soie Cadbury | Bonne fête mondiale de la musique

Voici une initiative qui vous fait vous demander pourquoi cela ne s’était pas produit avant. Assurément, tout comme les bandes originales de Titan Watches et Raymond, « Miss Me » de Cadbury doit figurer parmi les publicités les plus appréciées. Voici une courte adaptation de la même pour la Journée mondiale de la musique qui nous laisse espérer qu’il y en a plus à venir.

ACKO | #Accepter la fierté

Selon le spot, seuls deux parents sur cinq ont déclaré qu’ils soutiendraient leur enfant s’il faisait partie de la communauté LGBT+. Peut-être moins encore seraient-ils pleinement favorables dans cette situation. Partager l’étiquette « Pride » est différent d’accepter un être cher qui fait partie de la communauté. Cette dure réalité est racontée ici avec simplicité et sensibilité à travers une histoire père-fils.

Brut | #SmellsGoodLastsLong #NothingButTheTruth

On a déjà dit que les déodorants ne sont pas des aimants qui attirent le sexe opposé. Et il a également été dit qu’il utilisait des célébrités. Brut le dit de manière articulée et mémorable ici avec Shahid Kapoor maintenant, avec la déclaration: «Smells Good – Last Long – C’est tout. Il y a une finalité de la variété « Remplissez-le – Fermez-le – Oubliez-le » qui le rend emphatique et confiant.

Tanishq | Un hommage à nos médecins

L’intrigue de la petite fille jouant à la « police masquée » est adorable. Pourquoi elle le fait est attachante – moins de malades signifie que sa mère-médecin peut rentrer à la maison tous les jours. La marque trouve une vitrine lorsque la mère met son collier autour du cou de sa fille. Grâce à cela, elle sera avec son petit pour toujours.

Nestlé Nangrow | Toute croissance. Toutes les possibilités.

Il s’agit d’une catégorie qui s’étend au-delà des ingrédients du produit et des avantages qui en découlent. Nangrow souligne les « possibilités » et la nécessité de toutes les couvrir avant de présenter les bonnes choses dans la boisson. La mère (à admirer) ne laisse rien au hasard et l’intrigue est intéressante à regarder.

Too Yumm croustilles | Coup de poing principal Har Munch

“Le mystère du masala disparu” est révélé par l’ambassadeur de la marque Kohli vers la fin de ce spot, après une recherche de style filmique à plusieurs endroits par des flics en kaki. L’intrigue reste intéressante jusqu’à ce point et tout le mérite en revient aux créateurs.

Banque de l’Axe | #ShopWaliShopping

C’est une ode chaleureuse aux magasins locaux et capture le charme de faire des affaires avec eux. Les petites choses qui composent ces expériences sont alignées ici pour toucher les cordes sensibles.

Banque de l’Axe | Fête des offres

Une autre petite leçon pour garder les choses intéressantes se déroule ici avec un antakshari dirigé par le produit. Cela ne semble pas si impressionnant comme idée quand vous la voyez sur papier. Pourtant, d’une manière ou d’une autre, ils ont réussi à le faire fonctionner.

Valeurs mobilières Samco | KyaTrade | Halwa Hai Kya ?

Lorsque vous allez faire une fouille à la compétition, c’est une approche pour vous assurer que l’effort est remarqué. KyaTrade imite le travail d’Upstox jusqu’en haut de l’escalator, puis certains, ajoutant également un peu de drame pour les séquelles. Le point central de différenciation ne passe pas non plus inaperçu. La différence se situe au niveau de l’approche de l’investissement boursier. Alors que l’un a dit que c’était du gâteau, l’autre dit maintenant que ce n’est pas le cas et a besoin de conseils d’experts (qu’il fournit). Les créateurs semblent s’être adonnés aux fins amusantes.

Canon | mariages par Canon | Vous ravir toujours

Les spots en trois langues du sud de l’Inde montrent plusieurs éléments d’un mariage capturés sur Canon, qui tient la promesse de « vous ravir toujours ». Un mariage et l’ambiance scénique permettent de belles photos. Il y a un thème central, qui n’est pas si fréquent dans la catégorie.

