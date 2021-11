travail qui parle | Revues d’annonces | 25 au 31 octobre 2021

Des campagnes de marques qui méritent d’être à l’honneur cette semaine.

Par Gokul Krishnamoorthy

TéléphonePe | #AssurancePasTension

La continuité d’Aamir Khan, le casting et l’écriture et l’exécution astucieuses font de cette série une montre agréable. Les deux premiers films sont diffusés pendant le cricket depuis quelques jours maintenant, mais ont été mis en ligne plus récemment avec le troisième spot sur l’assurance maladie. Lorsque vous avez des artistes célèbres du calibre de ce Khan et Alia Bhatt, vous pouvez réussir quelque chose comme ça. Si vous voulez voir le contraire de cela, regardez une partie du travail à l’antenne mettant en vedette des joueurs de cricket qui se parlent.

Havells | Éclairage | #MahaulBanayeRakhna

Célébrer la « maison » et le rôle spécial qu’elle joue dans nos vies est la pensée #MahaulBanayeRakhna. Une série de situations attachantes où le produit crée les ambiances particulières de la maison ont été visualisées avec chaleur.

Vi | #SpeedSeBadho | Mariage

Vi passe du magasin de coquillages en bord de mer, de l’entreprise locale MJ et papad qu’il a habilitée, à un organisateur de mariage en cas de crise potentielle. Le scénario qui se déroule permet des visuels accrocheurs, capturés avec brio, fidèles à la prémisse de #SpeedSseBacho.

Walkaroo | #WalkMoreRestless

Je me suis peut-être déjà posé la question dans mes critiques et je suis obligé de le faire à nouveau. Y a-t-il un rôle que cet acteur ne peut pas jouer ? Au-delà de lui, c’est aussi un travail qui ajoute une touche de fraîcheur à la catégorie tout en s’appuyant sur son solide positionnement #BeRestless.

Bobines Instagram | Nous sommes en train de faire

En une ligne, l’œuvre capture les aspirations de millions de personnes qui cherchent à « réussir » dans le monde virtuel en tant que célébrité influente. Elle leur parle dans leur langue, quel que soit leur parcours pour devenir interprète.

Havells | Silence | #SmartChoiceWithLowNoise

Pour commencer, ce produit a une proposition extrêmement pertinente et d’où le nom de sous-marque, Silencio. Et cette proposition prend vie lorsque le bruit d’un autre produit (sadharan) brise un beau moment en devenir. Félicitations pour avoir créé la construction jusqu’à ce point, grâce en bonne partie au choix de la bande-son et du rôle principal.

Vidéo Amazon Prime | #ApnoWaliDiwali

Obtenir deux stars de l’univers Prime Video pour dire aux téléspectateurs de faire une pause sur la plate-forme était une idée gagnante pour commencer. Post qui, avec les ressources de production et de talents à sa disposition, Amazon ne déçoit pas.

Amazon | #LivreL’Amour

#DeliverTheLove livre à nouveau pour Amazon ce Diwali. Il reste encore de nombreuses opportunités pour les marques de raconter des histoires de la pandémie et celle-ci est racontée du point de vue d’une mère reconnaissante. Il y a aussi une sorte de clin d’œil à une communauté connue pour se tenir debout et être comptée parmi les autres humains.

réel | #HopeForGreatThings

Une autre histoire qui puise dans le passé immédiat. Tout le monde a perdu un proche au cours des 18 derniers mois. Voici un petit garçon qui a perdu son grand-père. Il a toujours été une star pour son petit-fils, qui refuse maintenant de croire sa mère quand elle dit que les défunts se sont transformés en étoiles dans le ciel. Mais alors, il existe des moyens d’éclairer le Diwali d’un enfant déprimé. C’est une histoire charmante sur une bande-son exaltante.

Godrej Hit | Avoir un SuperHit Diwali

La marque qui a rendu les coins de la maison inoubliables nous souhaite un « Super Hit » Diwali. Avant de le faire, cela rend les choses intéressantes avec un cadre de nettoyage de Diwali où certains secrets cachés des membres de la famille sont découverts. Bien que les célébrations aient toujours fait partie des festivals, il s’agit d’une décision intelligente d’une marque de lutte antiparasitaire pour s’aligner sur le nettoyage festif.

Strophe vivant | Aimé par vous, approuvé par les mamans

La pensée est sur place et les propositions sont clairement énoncées. L’exécution fait plus que rendre justice à l’idée, même si l’on se demande si elle manque de punch.

Compagnies aériennes britanniques | #Le meilleur cadeau

Le plus beau cadeau que vous puissiez offrir à votre famille lors d’un festival est votre présence. Cette pensée a été observée dans de nombreux travaux auparavant. Mais British Airways parvient à le présenter de manière convaincante en le comparant, dans un sens, avec d’autres cadeaux pour les proches et comment ils pourraient ne pas être trop bien reçus. L’approche permet un passage léger et rapide au moment émotionnel où le « meilleur » cadeau est livré. Via British Airways, bien sûr.

bus rouge | Siège chaud Ka Natak

Les nombreux défis pour s’emparer de cette «siège chaud» dans le bus que l’on doit prendre prennent vie de manière spectaculaire à cet endroit. Le choix du siège est en effet l’un des plus gros avantages d’une réservation de bus en ligne.

Académie | Erreurs | #TheGreatestTeacher

Unacademy récidive à l’IPL. Cette création hybride de scènes sur et en dehors du terrain nous dit que les erreurs sont le plus grand professeur. Une écriture intelligente et une édition fluide élèvent le travail.

courts métrages YouTube | YouTube Ka Maza Ab Short Mein

Si Insta attire les utilisateurs, Google peut-il être loin derrière ? Entrez YouTube Shorts. Il y a plusieurs courtes vidéos accrocheuses dans cette série qui devraient attirer les yeux.

Dunzo Quotidien | Épicerie Ka Drama Chodo

Après la diatribe « Tareek pe tareek » de Sunny Deol vient un autre dialogue de film célèbre ; seulement cette fois, ce n’est pas l’acteur qui a prononcé le dialogue à l’écran mais sa sœur. Étonnamment, il n’y a pas trop de perte de transmission. Dunzo Daily fait passer son message en 42 secondes.

Génie Swiggy | #GenieDekhLega

Les sauveurs du harcelé arrivent pour alléger sa souffrance de faire plusieurs courses et d’oublier des choses essentielles. Situé dans le contexte de Diwali et sur un jingle amusant, cela vous dit quelque chose.

Dhara | #ZaraSaBadlaav | Ek Naya Riwaaj Dhara Ke Saath

Beaucoup ont adoré la position #ZaraSaBadlaav de la marque plus tôt lorsqu’elle a échangé les rôles de genre stéréotypés dans la cuisine. C’est agréable de voir la marque suivre d’autres scénarios de changement. Cette fois, c’est plus directement sur la marque, en demandant aux gens de donner des cadeaux faits maison en cette période des fêtes. Joyeux Diwali.

Vivo | #JoyOfHomecoming

La joie que le retour d’un enfant pour une occasion festive procure à ses parents a été capturée ici, à travers leur absence. L’histoire de cinq minutes parle pour beaucoup de parents – et de leurs enfants. La marque parvient à jouer le rôle pivot du retour aux sources à travers une intrigue centrée sur les images.

(Créé par ClutterCutters.in. Exclusif à FE BrandWagon Online.

