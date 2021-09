travail qui parle | Revues d’annonces | 26 au 31 août 2021

Des campagnes de marques qui méritent d’être à l’honneur cette semaine.

Par Gokul Krishnamoorthy

Or et Diamants Malabar | #MakeWayForTheBride | Une « mariée » très spéciale

Une édition 2021 vibrante de « Brides of India » que la marque a créée au fil des ans nous a frappés plus tôt ce mois-ci. Cette vidéo montre comment une jeune femme, qui ne se sent pas bien, a contacté la marque après avoir vu la vidéo, se demandant si elle aussi pourrait faire partie d’un tournage portant certains des bijoux exposés. La marque s’est conformée, et c’est ainsi que les choses se sont déroulées. Le courage de la vidéo originale trouve une correspondance au cœur de cette « suite » non scénarisée. Aurait-il pu être écrit mieux ou plus court ? Ce serait un crime de décortiquer ce geste réconfortant.

Panneau de bisons | Des abris au sommet des montagnes aux faux plafonds (Ladakh)

La marque a commencé cette série au Kerala et nous a dit que les panneaux sont utilisés pour fabriquer n’importe quoi, des péniches au Kerala aux armoires de votre maison.

Cette édition articule la promesse comme « Une seule planche, des utilisations infinies » en capturant les images et les sons du Ladakh. Des abris dans les sommets enneigés des montagnes du Ladakh aux faux plafonds de votre bureau, il est évident que le panneau Bison a en effet de nombreuses utilisations. Des péniches aux abris au Ladakh, les choix impliquent également la qualité robuste des panneaux. Il est réconfortant de voir la série continuer sans baisser la barre, même s’il manque l’élément de surprise qui a suivi la promenade en bateau dans le premier film. Cela dit, on se demande quel est le prochain emplacement et espère voir la prochaine édition bientôt. C’est une trop bonne idée pour s’arrêter ici.

Firstcry.com | #FussyEstFantastique

Cette adorable ode aux mères célèbre leur obsession pour leurs enfants sans compromis. Les différentes facettes de cette obsession capturées ici en font une montre non seulement engageante, mais aussi émotionnelle.

Fonds commun de placement HDFC | #BarniSeAzadi

Cela s’appelle “Barni” en hindi, mais la pratique consistant à économiser de l’argent dans des bocaux de cuisine existe dans tout le pays, peut-être sans nom accrocheur. Il s’agit d’une excellente analogie pour examiner ce que l’on pourrait appeler des investissements « passifs » et faire ressortir les rendements que les fonds communs de placement pourraient offrir. Le crochet d’idée, la narration apaisante, la musique apaisante et les visuels qui l’accompagnent le rendent regardable jusqu’à la fin.

Cult.Fit | #FitnessIsNotAnOption

Une parodie bien faite peut faire des merveilles et une mal faite peut faire de la parodie un sujet de ridicule. Celui-ci ose essayer d’usurper une scène emblématique de DDLJ et s’en sort plutôt bien. Le montage de la marque avec les scènes choisies est parfait. L’exécution mettra un sourire sur le visage du spectateur.

Setu Eye Max – Votre #AankhonKaInsurance

L’histoire est parfaitement alignée avec la proposition de produit. L’intrigue relatable sur un patron rare qui propose de faire le travail de son collègue pour qu’il puisse rentrer chez lui un vendredi soir ne manquera pas de susciter quelques rires. Le message clé vous frappe à un point où vous ne pouvez pas le manquer – quand on est plutôt désireux de savoir ce qui va suivre.

Expert après-vente OPPO | Service rapide

OPPO vient-il de changer un peu la donne avec ce pitch après-vente ? Je ne sais pas si cela va lancer une tendance, mais cela pourrait bien. Lorsque la parité des produits prévaut, l’expérience post-achat peut être une raison impérieuse de choix. Lorsque le coût de possession d’une catégorie est suffisamment élevé pour qu’il soit motivé par les achats EMI d’un large segment de personnes, le coût et la facilité de maintenance sont importants. Les films font valoir leurs arguments haut et fort.

Sebamed Inde | Soins de bébé | Pratham Snan Se

Bien au-dessus, mais cela attire votre attention. Et le message est clair.

Vivel | Ab Samjhauta Nahin | #RespectTravailPourLaMaison

Il n’y a pas autant d’œuvres célébrant la contribution des femmes au foyer qu’il n’y a de femmes de carrière louant et celles qui chevauchent carrière et foyer. N’enlevant rien aux « femmes qui travaillent », ce film rend à juste titre hommage à celles qui travaillent pour leur foyer. Bien qu’il y ait eu des initiatives pour donner une valeur monétaire à leur contribution, je crois que c’est inestimable et altruiste. C’est formidable de voir ‘Ab Samjhauta Nahin’ emprunter cette piste et aborder un problème auquel la publicité grand public a à peine prêté attention.

Sunfeast Dark Fantasy | Din Khathm Fantastique Shuru

En fin de compte, littéralement, la marque vous invite à vous adonner et à mordre dans un Dark Fantasy comme Alia Bhatt le fait ici. Un bel équilibre de points douloureux personnels et professionnels et leurs porteurs humains fondent tout simplement. Excellentement visualisé et exécuté à la perfection.

Future Generali présente ‘ROH Kamaya Kya’

Des chants et des danses autour d’un thème solide font de celui-ci un point fort. La marque utilise un visage de star familier pour faire entrer «Return on Health» à la maison avec l’accompagnement d’un rap contemporain.

Honda Amaze | Unke Liye Jo #JeeteHainShaanSe

Honda Amaze a clairement articulé ses prémisses dans le passé avec des travaux comme celui mettant en vedette une voiture géante demandant aux gens de faire un « gros » commutateur. Cette fois aussi, cela crée un travail différencié et perceptible autour de ‘Shaan’, s’écartant des codes de catégorie tout en le faisant.

Zomato | Har Client Hai Star

L’engagement des partenaires de livraison à livrer à temps occupe le devant de la scène dans ces deux films mettant en scène chacun une star de Bollywood. Qu’il ait été critiqué sur les réseaux sociaux n’est pas surprenant, étant donné la nature de la catégorie et ses défis en termes d’engagement des partenaires. N’oublions pas que cela vient peu après une autre série de critiques sur les réseaux sociaux sur une vidéo mettant en vedette le comédien Danish Sait, qui a joué le rôle de partenaire de livraison pendant une journée.

Qu’il s’agisse d’agrégateurs de taxis ou d’applications de livraison de nourriture, des défis demeurent et la marque devrait s’efforcer d’exprimer son intention à travers sa communication. C’est ce que la marque a fait ici. Avec la critique des médias sociaux, vous ne savez même pas d’où cela vient vraiment, mais oui, vous devez écouter. La dernière chose que la marque devrait faire est de céder et de se retirer. L’argument selon lequel la marque doit payer davantage ses partenaires de livraison au lieu de payer des célébrités pourrait bien être suivi d’un autre affirmant qu’elle devrait payer davantage ses partenaires au lieu de dépenser en publicité. Par tous les moyens, résolvez les problèmes, mais maintenez la communication fluide.

Daawat | Banega Toh Fark Dikhega

Montrer l’effort nécessaire pour préparer chaque paquet de riz Daawat aurait pu être un exercice assez ennuyeux. Mais la marque parvient à insuffler de la vie dans cette histoire de la descente à la maison avec la puissance des étoiles et un script simple.

Licieux | Prêt à cuisiner | FasterChef

Après la viande fraîche vient une gamme de produits prêts à cuire de la marque. Un jeu de mots intelligent nous donne la promesse « FasterChef » de la marque. Des visages familiers avec des talents d’acteur rendent un échange par ailleurs ordinaire regardable.

Rebond du festin du soleil | Kya Aap Ke Crème Biscuit Principal Glucose Hai?

Cela peut sembler familier, mais c’est accrocheur et ça marche. L’exécution et le casting semblent avoir fait l’affaire. Vous ne pouvez pas manquer le pitch ‘Crème biscuit principal glucose’.

Bingo No Rulz Masala Curlz | Masti Ke Time Pe No Rulz

Bingo semble avoir pris le relais de l’école d’intelligence Mentos-Sprite et crée un échange intéressant entre frères. ‘Masti ke time pe No Rulz’ aligne intelligemment l’histoire avec la marque.

Club Mahindra | Jaana Kahaan Hai

C’est tout à fait le sujet de conversation actuellement dans plusieurs rassemblements – « Où aller ? » L’ambiance est celle du désir et de la douleur de sortir si ce n’est déjà fait. Le couple star sans les airs étoilés est celui auquel nous pouvons nous identifier. Enrôler des destinations où le Club Mahindra est présent à travers les personnages en conversation fonctionne à merveille.

Dunzo Quotidien | Tareekh Pe Tareekh

J’ai confié cela en partie à quelqu’un qui a grandi avec le cinéma hindi des années 90. On suppose que c’est le groupe d’âge que la marque essaie de courtiser. Si oui, il semble avoir trouvé l’or avec le dialogue “Tareek pe tareek” et l’étoile. La racine est bien sûr dans le point douloureux que Dunzo promet d’éliminer en n’étant pas enfermé avec un seul magasin.

