travail qui parle | Revues d’annonces | 26 mai au 01 juin 2021

Par Gokul Krishnamoorthy

Premier League mobile | #AapkaGameMilega

« Terminé, monsieur », dit Daya, mais s’en tient à ce qu’il connaît le mieux : défoncer les portes. Un jeu intelligent qui nous mène à #ApnaGameMilega, tout comme Daya l’a compris. Maintenant, si seulement c’était une série. Qui sait, peut-être que oui. Je souhaite que ce soit.

Dettol | Harayenge

Lorsque les gens sont presque immunisés contre les messages sur l’hygiène, c’est le genre d’effort qu’il faut pour être remarqué et entendu. Un délicieux «hymne» prononcé par des jeunes déterminés à l’écran permet un bon visionnage, même si le message a déjà été dit.

Ariel | #ChangerLeCycle

Ariel soutient des histoires simples de sauveurs altruistes dans la pandémie. Chaque petit acte de bonté, comme le dit le film, déclenche un cycle de changement. La marque signe avec le message #ChangeTheCycle. Manque la finition de la série #ShareTheLoad mais est en phase avec le temps.

Héros Motocorp | Nous sommes une seule famille

Pour les non-initiés comme moi, c’était l’introduction d’une autre « Journée », dédiée aux familles. En ce jour, Hero Motocorp énonce un message important avec aisance et équilibre – que nous sommes une seule famille. Une famille appelée India qui s’est soudée les unes aux autres en période de crise.

BharatPé | Cash Se Rakh Sakthe Hain Doori

Idiot, avez-vous dit? Je suis d’accord. Au milieu des intrigues apparemment confuses, cependant, le message «Le masque est obligatoire, l’argent ne l’est pas» semble passer.

Syngenta | Fortenza Duo | Har Paudha Hai Zaroori

Soigneusement emprunté à l’école DDLJ, le spot musical présente un fermier « émotionnel » joliment mis en place pour la révélation de la marque. Ce n’est pas souvent que cette catégorie devient intéressante.

Margo | #100YearsOfNeemCare

Toutes les notes ici pour recréer l’imagerie d’il y a 100 ans jusqu’à maintenant, avec un peu d’inspiration de Bollywood. Manière amusante de livrer un message plutôt daté.

Wakefit | Ghar Ki Baat

Wakefit et Sonu Sood semblent y être arrivés un peu tard, mais il y a encore suffisamment de besoins en secours. On espère que la marque de solutions de sommeil pourra porter la star de Covid19 et son message de « Har Ghar Ki Baat » dans de plus en plus de foyers.

Cera | #Restons en sécurité | Kuch Pal Ghar Ke Naam

Reste à la maison. Pourquoi? Quand votre maison est si belle, pourquoi ne pas y passer quelques jours de plus ? Proposition parfaite pour une marque qui prétend rendre les maisons belles.

Maggi | Dil Ki Sunn Li Jaaye

Écoutez votre cœur et ‘Aao, Maggi banayein’. Des tranches de fringales sans ambiguïté pour la collation de nouilles instantanées, recréées à l’aide du jingle éprouvé. Le verrouillage est peut-être le moment le plus approprié pour puiser dans les envies instantanées de cette variété.

