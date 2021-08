travail qui parle | Revues d’annonces | 28 juillet au 3 août 2021

Des campagnes de marques qui méritent d’être à l’honneur cette semaine.

Par Gokul Krishnamoorthy

Zee5 | Histoires de notre monde

On dit qu’une image vaut mille mots. Il faut sept mots pour le dire. Copier les choses. « Si telle est notre réalité, imaginez nos histoires. Ce coup de poing tueur se termine après une série d’images colorées et vives que l’on associera facilement à la région. Les visuels rendent justice au «monde» de l’Asie du Sud. Cela permet à la marque de promettre des « Histoires de notre monde ».

Lait laitier Cadbury | #CoeurLaHaine (2021)

Les cœurs violets sont de retour, avec des cas plus inquiétants de cyberintimidation ciblant les jeunes. Des thèmes très réels comme l’humiliation corporelle et le fait de s’en prendre aux gens du Nord-Est créent des histoires crédibles. Vous ne pouvez pas vous empêcher de ressentir pour la victime. Un film de cas explique comment la marque réussit réellement, persistant avec des histoires jusqu’à ce que le spectateur soutienne la victime.

Domino’s | #HaathBadhaoInde

‘Mere desh ko haath badhana aata hai’ commence par des cas de personnes faisant tout leur possible et aidant les autres pendant l’époque de Covid. Ces images resteront à vie avec certains d’entre nous qui ont vu la misère dès le départ et qui ont également découvert des anges parmi nous. Domino’s utilise ces mêmes visuels avec sa ligne puissante avant de demander aux gens de tendre à nouveau la main – cette fois pour une vaccination. Il signe avec un message subtil et bref que tout son personnel a les coups. Le film nous attire avant qu’il ne fasse le travail.

Tata Thé Premium | Kadak Mumbai Ke Liye Kadak Chai

Tata Thé Premium | Sarvaguni Maharashtra Ke Liye Sarvaguni Chai

Après avoir abordé Delhi, UP, Punjab, Haryana, Orissa, Tamil Nadu (Chakra Gold), Bengal (Gold), Kerala (Kannan Devan), Tata Tea (Premium) vient au Maharashtra et rend justice au caractère unique de Mumbai avec un film séparé reflétant la saveur particulière de la ville. Il a dû falloir réfléchir pour arriver à une approche agréable pour chaque région. Au-delà de cela, il est également étonnant de voir la différence dans les interprétations de « Kadak » dans le travail pour Orissa, Haryana et Mumbai.

FaireMonVoyage | Grande vente de voyages indiens

Ce que nous a fait rester sur place sans voyager est comiquement présenté par le portail de voyage avant que l’offre excitante ne soit communiquée. Le dispositif bien exécuté d’humour exagéré parvient à piquer et à maintenir l’intérêt des téléspectateurs.

MonGlamm | Dites à MyGlamm ce que vous voulez

Un rouge à lèvres qui vous écoute ? Manière intéressante d’exprimer qu’il s’agit d’une marque qui vous écoute pour fabriquer ses produits. Même la route du partenaire jaloux n’a pas l’air blasé.

KFC | Burger Double Down | Tout poulet, sans brioche

De superbes performances à l’écran aident la marque à y parvenir. Au cœur de celui-ci se trouve une tranche de réalité qui a été parfaitement capturée. Le type de comportement (récurer le plat et monopoliser toute la viande) est attribué à l’amour pour le poulet et entre ensuite dans la solution – le Double Down Burger. Assez racontable, très regardable.

Spotify Inde | Dil Filmy Toh Suno Filmy

L’obsession de l’Inde pour la musique de film est souvent attribuée à l’équation « cinéma égale divertissement » qui était en place depuis longtemps. Même aujourd’hui, la musique de film est numero uno et un produit pour ce public de masse joue sur l’amour pour la musique de film à travers les générations. Passe sans effort.

Thums Up | Toofan Wahi Jo Sab #PalatDe

La marque de cola la plus vendue en Inde a l’intention déclarée de se mondialiser et nous l’avons vue s’annoncer en tant que « partenaire mondial » aux Jeux de Tokyo. « Toofan » a été retenu par la marque et parfaitement aligné sur le thème « Palat De » de cette campagne. La seule chose qui aurait pu être évitée est de montrer les Olympiens en train de boire la boisson gazeuse. Cela semble juste un peu irréel et forcé. Mais je suppose qu’il n’y aurait pas de film ou de parrainage sans cela. Eh bien, si nous pouvons accepter que les joueurs de cricket vendent des CD de musique, alors c’est bien aussi.

ABP Desam | Nos nouvelles, dans notre langue (télougou)

Bien qu’il y ait des sous-titres, j’ai demandé l’aide de deux locuteurs natifs de Telugu sur celui-ci – l’un qui vient de commencer à travailler et l’autre qui est sur le point de prendre sa retraite. Le film semble avoir plutôt bien capté le pouls de sa TG. Il joue au public avec des références aux choses qui unissent les locuteurs de Telugu, dont la plupart sont communs à AP et Telangana. Ce qui lui manque peut-être, c’est un différenciateur de base dans sa catégorie en plus d’être axé sur les jeunes et à la mode.

upGrad | Kya Degré Milegi ? | Licences en ligne

L’inquiétude et l’incertitude qui assombrissent les jeunes inquiets pour leur éducation et leur avenir sont ici dissipés par la marque. Mais d’abord, leur incertitude est visualisée dans une petite ville indienne, où la marque espère suivre des cours en ligne d’études supérieures dans des universités réputées. Rafraîchissant de voir les jeunes au bord d’un plan d’eau dans une publicité éducative en ligne. Eh bien, l’annonce est pour eux.

