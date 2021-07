travail qui parle | Revues d’annonces | 30 juin au 6 juillet 2021

Des campagnes de marques qui méritent d’être à l’honneur cette semaine.

Par Gokul Krishnamoorthy

Thé de la société | Yaadon Bhari Pyali

Un jeune homme ou une jeune femme visitant la maison ancestrale… on l’a vu dans la publicité, on l’a vu dans les films. Les vagues de nostalgie qui déferlent sur le visiteur ont été maintes fois célébrées, mais dans ces souvenirs se trouvent des histoires qui nous transportent dans leur passé. Sur une bande-son apaisante, ses voyages dans le passé accompagnés d’une tasse de thé convainquent le jeune homme que son « kaka » y appartient. Il décide de ne pas l’emmener à Bengaluru, l’intention initiale de son voyage. Il a décidé de continuer à visiter à la place. Society Tea brasse la notalgie dans ce conte sans précipitation.

Marée Inde | #MaréePourLe Temps | Quelle est la valeur de notre temps ?

« Gagnez du temps avec XYZ et passez-le avec vos proches » a été dit ici de manière assez émouvante. Il faut une grand-mère pour observer les jeunes parents ne pas prendre de temps pour leur petit. Une affirmation très pertinente à laquelle la marque s’attache car la catégorie le permet.

Britannia Bonne journée | Pack surprise

Les rôles s’échangent et les résultats sont amusants. La catégorie « Meilleure utilisation de la célébrité » connaîtra une certaine concurrence lors de la prochaine série de récompenses nationales. On pourrait soutenir que le premier joueur aurait l’avantage. Cela dit, le travail Good Day vous rend curieux au sujet du « Pack Surprise » et a un meilleur ajustement avec la marque.

quaker | Les vrais héros en forme

J’ai bien aimé l’affichage subtil des dons de repas faits aux hôpitaux et ne pas laisser cela éclipser un message opportun de la Journée du médecin. S’il fut un temps d’être reconnaissant envers la communauté médicale, c’est maintenant.

Vicks | #TouchOfCare | Les soins perdurent

Ainsi, la série #TouchOfCare continue et présente l’histoire vraie d’un médecin consciencieux qui a perdu sa famille et sa société à cause de Covid-19. Son rêve de construire un hôpital de pointe pour les enfants dans l’Inde rurale reste inachevé et la marque contribue à la réalisation de ce rêve. Nous avons eu des histoires sans fin de courage, de héros et de martyrs de Covid, et celle-ci est aussi puissante que n’importe laquelle. Cela dit, voir l’hôpital complet et opérationnel aurait été une célébration plus digne de l’engagement du défunt médecin. J’espère que le jour n’est pas loin.

Redmi Note 10 Pro Max | #RedmiRévolution

Celui-ci parle le langage des jeunes et donne crédit là où il se doit. Si tout le monde est modèle du point de vue des « oncles », alors tout le monde est aussi photographe et créateur. Masterstroke, étant donné que l’on essaie de vendre les fonctionnalités à bord du nouveau gadget. Raconté avec une touche de culot et beaucoup de foutre.

Flipkart | #CélébrationLivraisonHéros

Nous avons déjà assisté à des célébrations de héros de livraison, mais c’est maintenant le bon moment pour être reconnaissants de leurs services. En mettant en vedette une dame livreuse comme protagoniste, la marque a réussi à se démarquer davantage.

Streax | Raho Streaxy

Déplacez-vous sur tout le monde, SRK est de retour et comment ! Ce doit être l’un des rares cas où vous ne combattez pas l’adéquation avec ce Khan. ‘Sexy’ réinterprété comme ‘streaxy’ est un gagnant en soi, et la marque a tout mis en œuvre avec la chanson.

Yamaha FZ-X 2021 | #Voyager gratuitement

On pourrait dire qu’il n’y a rien ici, sauf pour les caractéristiques du produit énoncées successivement, bien que le long d’un trajet merveilleux. Si cela est vrai, nous n’avons pas été trop désireux de présenter de tels spots dans cette colonne. Alors qu’est-ce qui change maintenant ? Le rythme de croisière du film et l’ambiance qu’il crée avec la musique, vous donne envie de ne pas couper ce qui est à l’écran. Ou est-ce juste nous ?

