travail qui parle | Revues d’annonces | 4 au 11 août 2021

Par Gokul Krishnamoorthy

Royal Enfield | Domicile

Il s’agit d’un travail inspiré du légendaire fabricant de vélos dont on se souviendra longtemps. Royal Enfield ponctue le long trajet de retour d’une jeune femme avec de la poésie célébrant cet endroit sans égal qui est le sien pour toujours. Les mots sans hâte sont mariés à des visuels du passé et du présent. Le tempo continue de bouger pour vous garder engagé, même tout en maintenant un calme palpitant tout au long. Mes lignes préférées : « Si vous écoutez attentivement les vents, vous entendrez une chanson que vous connaissez par cœur. C’est la berceuse de la maison. Celui qui a écrit ceci, continuez à écrire.

Or et Diamants Malabar | #MakeWayForTheBride

L’édition 2021 de la série « Brides of India » de la marque fait une déclaration – #MakeWayForTheBride. Le message est fort et clair que c’est elle qui tire les ficelles. Une série d’entrées de mariées indiennes plus grandes que nature, représentant chacune une région et une langue différentes, remplissent l’écran de couleurs et de faste. La bande-son ajoute une saveur terreuse à l’attitude du spectacle.

Saridon | Sardard Chupao Nahin, Mitao | #SirfEkSaridon

Voir #SirfEkSaridon m’a rappelé une création Panadol d’il y a très longtemps qui montrait Bush Senior et son fils sur une voiturette de golf. La copie disait : « Une seule suffit » et à côté se trouvait une pilule panadol.

L’appareil intelligent d’un mariage où le protagoniste doit garder le sourire malgré un mal de tête déchirant a bien été utilisé ici par Saridon.

Lunettes de vue Borosil | Vie Ke Har Din Ke Liye

Le parcours de la marque avec un jeune garçon jusqu’à ce qu’il devienne un vieil homme est capturé ici de manière rapide et divertissante. L’effort fourni dans l’exécution a bien payé. Le traitement fonctionne pour le spectateur, montrant le produit tout au long sans sembler irritant pour la marque.

WhatsApp | #MessagePrivé

Le messager de Facebook semble avoir pris conscience du fait qu’au milieu de la conversation globale sur la confidentialité, WhatsApp a peut-être rencontré des problèmes de perception. Voici une belle et humaine tentative de rectifier cela. Dans les deux films de la campagne, un effort conscient a été fait pour ne pas montrer les messages à l’écran, soulignant qu’ils sont vraiment privés et entre l’expéditeur et le destinataire.

Peintures Asiatiques | Royale Glitz Ultra Éclat | Vole votre projecteur

Une peinture qui vole la vedette à Deepika Padukone. Un stratagème très intéressant pour nous faire focaliser sur le mur, tout comme le photographe sur place. Pour attirer notre attention bien sûr, ils ont la vedette.

Castrol Actif | #3XProtectionKeepsEngineFit

Je ne me souviens pas trop de cas où une marque d’huile moteur ou de lubrifiant a organisé une confrontation pour communiquer sa supériorité. Ils ont peut-être déclaré des avantages dans le passé, mais ce genre de confrontation comparative sur des questions clés telles que le stress du moteur, le chauffage et le bruit fait plus que cocher la case.

TéléphonePe | #OrderGoldBefikar

PhonePe se lance dans la vente d’or et fait le point avec le flic à succès Aamir Khan et son adjoint Shinde. Pourquoi pas? La marque a fait le travail acharné d’établir les personnages. Il récolte maintenant les fruits. Après une action frénétique, la catégorie était devenue un peu ennuyeuse. Il semble s’être à nouveau réveillé.

Beauté Myntra | La nouvelle experte en beauté de l’Inde | Fait pour toi

J’ai demandé des commentaires à quelques jeunes femmes pour cet examen. L’énergie et le ton semblaient trouver grâce chez eux alors que le message était au rendez-vous. Le cœur de « Il n’y a pas de règles » a été reçu positivement et perçu comme libérateur. La marque était également considérée comme essayant de s’imposer dans la catégorie par mon petit échantillon – ils l’associaient davantage à la mode. Si tel est bien le cas, ce travail fonctionne.

KajariaPly | #IndeJaisaStrong

Je n’ai pas vraiment vu le lien jusqu’à ce que je me souvienne que ce n’est pas la première fois que l’entreprise joue la carte du patriote. La céramique ‘Desh ki mitti se banaya’ a été suivie par #IndiaJaisaStrong. Même alors, il ne semble pas y avoir de lien logique. Cela dit, le petit échange chaleureux entre un officier et son gardien vaut le détour. Le produit trouve plus d’une fenêtre. Et le choix de l’ambassadeur de la marque et du casting fonctionne.

