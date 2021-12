travail qui parle | Revues d’annonces | 6 au 12 décembre 2021

Des campagnes de marques qui méritent d’être à l’honneur cette semaine.

Par Gokul Krishnamoorthy

Lenovo | Nous avons votre dos

La nouvelle campagne d’entreprise de Lenovo est une bouffée d’air frais. Chaque année, cette (annonces d’entreprise) est une catégorie où l’on a du mal à trouver un travail d’élévation de catégorie. En allant au-delà du produit, ce travail aide Lenovo à trouver sa propre voix et à occuper un positionnement différencié au sein d’un marché de l’électronique grand public de plus en plus encombré. Cela n’aurait pu fonctionner que comme une série et l’effort pour faire de chacun des spectacles authentiques.

Pillard TVS| #FightForWhatsRight

C’est assez extraordinaire pour un fabricant de vélos de laisser son produit être violé à l’écran. Pour permettre au film de montrer un modèle meurtri et meurtri, il faut apprécier les dépositaires de la marque. Après tout, ils prennent position pour un problème très réel et pertinent. Ce faisant, l’attention est totalement portée sur le vélo, du début à la fin. C’est une façon intelligente d’assurer un gain. #FightForWhatsRight semble parfait. Mais certains pourraient soutenir que « Soyez assez méchant pour #FightForWhatsRight » est un peu exagéré. Même si c’est le cas, c’est un bon étirement.

Chocolats Cadbury | Cookie-Clip

Il est évident que les marques recherchent des occasions de créer de l’engagement autour. Parfois, le désespoir se montre. Dans des cas comme celui-ci, vous vous émerveillez de l’ajustement. Un excellent moyen d’impliquer les jeunes et les moins jeunes tout en gardant le produit au centre de tout. La technologie doit être associée de manière significative à des questions d’intérêt général pour qu’elle soit pertinente. Espérons que l’expérience utilisateur a été à la hauteur de l’idée.

Gamme avancée de maux de dos Amrutanjan | Dard Ki Haar Aap Ki Jeet

C’est merveilleux de voir la marque héritée tirer parti des héros sportifs actuels de l’Inde. Le soulagement de la douleur trouve sa juste place dans la vie de ces champions. Il est également agréable de voir les efforts déployés dans la production pour rendre justice à leurs tests et à leurs triomphes.

KFC | Ramassage express | Mile Tez Goûtez surprendre

Il y a un lien certain entre la célébrité et la vitesse et cela étant la promesse du produit, il faudra cocher la case pour un bon usage de la célébrité sur celui-ci. Mais auraient-ils pu faire plus ? Peut-être oui. Peut-être pas, en 30 secondes.

Vim Liquide | Nazariya Badlo

#ShareTheLoad était une excellente idée. Mais je me souviens de conversations, où les arguments contre cela incluaient le fait que faire la lessive à l’aide d’une machine à laver s’adresse à un petit segment de ménages. Ce n’est pas la tâche ménagère la plus difficile à laquelle la majorité des femmes se voient confier par défaut, a-t-il été noté. Cela a mis du temps à venir, mais la vaisselle a finalement emboîté le pas.

Le couple potentiel engagé dans une conversation et la présomption de l’homme que la femme ferait la cuisine après avoir noué le nœud sont retirées naturellement. L’intrigue est simple et directe : lorsqu’il lui promet de l’aider à cuisiner, elle lui propose de l’aider à faire la vaisselle. La façon dont elle l’oriente vers une version plus juste de l’égalité est admirablement écrite.

Sebamed | #NoConditionsApply

La marque remet le couvert en prenant de front les revendications de la catégorie. Le remorquage constant de cette ligne fait que la marque ressemble à celle qui dit la vérité au pouvoir dans l’espace des soins personnels. La personnification de « Conditions Apply » dans une salle d’audience, le casting et les performances méritent tous des applaudissements égaux. Le message clé semble passer même si le spectateur est toujours intéressé par le spot – une rareté lorsqu’il s’agit de revendications en matière de soins capillaires.

Vivo Pro Kabaddi Ligue | #Saison 8 | #LePanga

Battre des Dhoni pour la Pro Kabaddi League semble naturel, étant donné la forte campagne que nous avons vue pour l’IPL, également du même diffuseur. L’approche ‘Bidhega Toh Badega’ est taillée sur mesure pour le sport.

Pierre Angleterre | #HonestlyMade

La marque de mode qui a introduit et établi la proposition « honnête » pousse son jeu à un niveau supérieur. Pour la nouvelle collection de mariage, il a investi non seulement dans le pouvoir des célébrités, mais aussi dans un échange bien scénarisé qui renforce sa proposition de valeur «honnête».

Roposo | #OwnItNow

Le rap bien fait pour parler à un jeune public semble être une formule éprouvée. Cela fonctionne certainement pour une marque dans l’espace du commerce de rencontre de contenu.

(Organisé par ClutterCutters.in. Exclusif à FE BrandWagon Online. Pour présenter des campagnes ou ajouter des crédits, veuillez envoyer un e-mail à : Campaigns@ClutterCutters.in / gokul.campaign@gmail.com.)

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.