travail qui parle | Revues d’annonces | 7 au 14 juillet 2021

Des campagnes de marques qui méritent d’être à l’honneur cette semaine.

Par Gokul Krishnamoorthy

Lenovo IdeaPad | #Solutions d’apprentissage intelligentes | Bilkul Dost Jaisa

Quelle délicieuse idée motivée par la perspicacité ! Pouvons-nous nier que les enfants manquent leurs copains de l’école ? Non. Lenovo a-t-il donné vie à cette vérité de manière convaincante ici ? Oui.

Cela aide que le produit lui-même soit ancré dans certains différenciateurs clés, ce qui en fait un bon pari pour les cours en ligne – alertes de distance, suppression du bruit et rappel de détournement de regard. Les créateurs de la campagne parviennent à les transmettre de manière attachante, positionnant l’Ideapad comme l’ami de l’étudiant.

Skype Inde | #MakeTime | #Cache-cache

Je dois avouer que j’ai fait cela avec mon enfant à quelques reprises au cours des derniers mois – cachant des indices autour de la maison pour qu’elle les trouve lors d’un appel vidéo. Que ce soit le travail qui cause la distance ou une autre raison, un appel vidéo est le meilleur moyen de faire des choses avec eux. Ce n’est pas ce que nous faisons, c’est le « avec » qui compte. Dans le cas de ce film, c’est un jeu de cache-cache très charmant. Skype a peut-être perdu face à de nombreuses autres options qui existent aujourd’hui, mais la marque semble chercher à récupérer son espace ici avec une belle tranche de vie.

Banque Kotak Mahindra | Kotak Karma | Le pouvoir des filles est le pouvoir de l’or

La tradition d’économiser de l’or pour la fillette est ici juxtaposée à l’autonomisation d’une fille pour gagner l’or en tant qu’athlète, avec les exemples de deux champions qui ont fait exactement cela. À temps pour les Jeux olympiques, le travail devrait rapporter à la marque un bon karma.

Flite | Sar Utha Kadam Badha

Une fille d’une petite ville parvient à surmonter deux obstacles que la société lance à ceux comme elle. La première étape consistait à dépasser les hommes qui décidaient de fonder une famille et à faire carrière. La seconde étant de faire passer avec confiance le message à ses intervieweurs que la maîtrise de l’anglais ne se substitue pas à la qualification pour faire le travail. Parfaitement en phase avec ‘Sar utha kadam badha’. Dans une catégorie où mode, confort et tendance sont les maîtres mots, voici une marque qui fait preuve d’audace pour se démarquer.

Entreprise Urbaine | Salon à la maison | Nettoyage professionnel | Sahi Dam Ki Caution

Drôle, divertissant

Meesho | Shopping Chhote Paise Badi

Magasin ITC | Dabbo Wala Rishta

ITC Store exhorte les gens à offrir des paniers de nourriture aux dabbawallahs de Mumbai, une communauté durement touchée par la pandémie et les blocages qui en découlent. Il le fait en partenariat avec une plateforme très crédible synonyme de nourriture, Akshayapatra. Le film réfléchit sur leur sort et le fait dans leur voix. Pour une marque comme ITCStore.in que nous n’avons pas beaucoup vue, cette initiative et son film renforcent la visibilité, la stature et l’affinité.

Gas-O-Fast | Célébrations sans acidité | Asli Jeera Ka Swad

Jeu hilarant sur la dépendance au jeera par ceux qui souffrent d’acidité, pour lancer le produit de soulagement des gaz basé sur l’ingrédient.

Bewakoof.com | #BewakoofiBantiHai

Parfaitement conforme à ce que représente la marque. #BantiHai.

Tata Wire | Rozaana Ki Dhun

La chanson entraînante reflète l’espoir que la nation a pour demain. Les visuels correspondent au rythme et à la terreur de la bande-son. La positivité atteint son paroxysme avec le

Champs de bataille Mobile Inde | #IndiaKaGame

Hamdard Inde | Sehat Hai à Watan Hai

