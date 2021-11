travail qui parle | Revues d’annonces | 9 au 14 novembre 2021

Des campagnes de marques qui méritent d’être à l’honneur cette semaine.

Par Gokul Krishnamoorthy

de Byju | Journée des enfants I Célébrer la curiosité

La marque de l’éducation qui nous a donné l’idée de parent à partenaire exhorte chacun d’entre nous à

célébrer la curiosité des enfants à l’occasion de la journée des enfants. Le spot s’adresse à un très

problème pertinent et difficile auquel la plupart des parents sont confrontés plus d’une fois par jour. L’humour-

traitement lacé est lié à apporter un sourire sur le visage du spectateur. Vous ne pouvez pas vous empêcher de fondre dans le

la gentillesse des enfants curieux.

Facebook | #PlusEnsemble | Rajani

Une autre histoire émouvante de Covid – une qui nous a malheureusement manqué ce Diwali. Facebook a donc

fait revivre l’histoire d’un médecin qui a perdu son mari. Elle a demandé l’aide professionnelle d’un

amie psychiatre, pas seulement pour elle-même mais pour tous ceux qui en avaient besoin après avoir perdu un être cher.

Et elle l’a fait en ligne, sur Facebook. Ce n’est pas « Pooja didi », mais c’est basé sur une histoire vraie.

Rester pertinent et positif continue de travailler pour le réseau social.

Chauffe-eau Havell’s Magnatron I Douche qui économise de l’énergie

C’est donc un chauffe-eau qui promet d’économiser de l’énergie. La proposition est poussée à la maison en disant

que l’énergie qu’il économise peut éclairer la maison de quelqu’un pendant quelques heures supplémentaires. En utilisant l’imagerie de

quelqu’un qui pourrait vraiment utiliser ce pouvoir, travaille à un niveau émotionnel. Mais certains pourraient se demander

si l’approche est opportuniste, à moins qu’il n’y ait des raisons de croire que le pouvoir économisé

atteint ceux qui en ont le plus besoin.

vaudois | Pour tout Crypto | Pour ne jamais manquer le plongeon

La catégorie crypto est l’étoile montante du quartier. La qualité globale du travail semble être

au-dessus du pair et Vauld ne laisse pas tomber la catégorie. ‘Vous ne pouvez pas demander à quelqu’un de tout faire pour

vous (aimez faire de l’exercice) ‘établit bien l’endroit où la marque peut intervenir, ‘Pour tout crypto’.

Rapide, humoristique et le choix d’une bande-son entraînante complètent l’ensemble.

CoinSwitch Kuber | #KuchTohBadega | Kya Bolti en public

Ranveer Singh continue de battre pour le terrain #KuchTohBadega de CoinSwitch, conservant le local

Caractère et cadre de Mumbaikar. La marque parvient à garder les choses intéressantes même si elle

envoie des messages comme « aussi peu que Rs.100 ».

Chaussures Campus | Quel est votre mouvement ?

Nous avons déjà couvert cette campagne auparavant. La marque fait bien de créer un autre

spot avec le même thème. Il y a de la continuité et ça ne devient pas ennuyeux. Je ne suis pas sûr de pouvoir me souvenir d’un

suite pour un spot de chanson et de danse avant.

Bruit | Écoutez le bruit à l’intérieur

« Ecoutez le bruit intérieur » est une prémisse convaincante qui permet à la marque de prendre position et

position. L’utilisation de Taapsee Pannu fonctionne en termes d’adéquation avec la marque et aide à faire passer le message.

H&M Inde | Plus lumineux que jamais

Quand il y a beaucoup de spots de Diwali jouant sur l’espoir après une phase de vie ravagée par Covid, vous

besoin d’en faire un peu plus pour se démarquer. H&M gère cela avec un style énergique, élégant et plein d’entrain

ode à l’espoir, ponctuée d’une copie poétique ‘Aussi lumineux que la chaleur’.

Dr.Fixit Roofseal | Expert Imperméabilisation Asli Imperméabilisation

Nous attendons beaucoup plus de cette maison de marques que tout ce qui est simplement « bon » ne l’est pas

assez bien. Cela dit, « Vous ne pouvez pas faire d’imperméabilisation avec de la peinture » ​​s’affirme haut et fort

avec une analogie, Amitabh Bachchan et un peu d’humour.

lotion au miel et aux amandes Joy | Tamasha Door Nourishment Barpoor

L’obsession de l' »international » se dilue alors que la star nous dit que les deux plus

les ingrédients importants sont en effet indiens. Il n’y a rien d’autre ici que ce qui a été dit

vient sans ambiguïté, d’un acteur avec une peau que le TG approuverait plus qu’il.

Réservoirs d’eau APL Apollo

Alors qu’un complot star de demoiselle en détresse sauvée par le macho ne devrait pas mériter une place

ici, on pourrait vouloir faire une exception compte tenu de la catégorie en question. Pour ce qui est du travail d’établissement de la force des chars, c’est accompli, avec l’aide de beaucoup de

action.

Dabur Hajmola Limcola | Citron Ka Chatkara

C’est agréable de voir Ajay Devgn dans des publicités autres que celles pour zuban kesari. Si Mahindra Trucks

a exploré le côté action de la star, Hajmola puise dans son côté comique. La visualisation de

l’explosion citronnée est impressionnante, tandis que la chanson est entraînante.

(Créé par ClutterCutters.in. Exclusif à FE BrandWagon Online. Pour présenter des campagnes ou

ajouter des crédits, veuillez envoyer un e-mail à : Campaigns@ClutterCutters.in.)

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.