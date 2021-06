travail qui parle | Revues d’annonces | 9 au 15 juin 2021

in

Des campagnes de marques qui méritent d’être à l’honneur cette semaine.

Par Gokul Krishnamoorthy

La Fonderie Rose | La peau est plus forte que vous ne le pensez

Approche rafraîchissante de la publicité cosmétique (ou est-ce cosméceutique ?) d’une marque qui fait une déclaration avec son simple nom. Si le nom de la marque révèle son cœur, le slogan l’articule avec force. L’imagerie de femmes autonomes à l’écran donne vie à la prémisse.

Santé OK | #ExpressTheToughLove

Beaucoup d’hommes indiens d’un certain millésime se rapporteraient à cela. En parlant avec des hommes au début de la trentaine et même à la fin de la vingtaine, j’ai réalisé que ce n’était pas une question d’âge mais d’état d’esprit. Certains de leurs pères entrent également dans la catégorie de ceux qui n’ont jamais pu (ou ressenti le besoin) d’exprimer leur amour à leurs fils. Leur acheter des choses ou faire des choses pour eux continue d’être leur façon d’exprimer leurs sentiments. Dans certains cas, l’expression verbale de l’amour ne s’est même pas produite entre les époux. Mais c’est un tout autre sujet.

Health OK a abordé un thème très réel et pertinent avant la fête des pères. Bien que cela puisse sembler être une jolie petite séquence excentrique au début, ce qui se cache en dessous est un manque de communication. Ce n’est jamais une bonne idée.

P&G Shiksha | Munni

Je dois avouer que j’avais commencé à manquer cette race de publicité Shiksha. Et il s’avère que je n’étais pas seul.

Dans le contexte des cours en ligne, c’est dans le présent et donc certains des problèmes qui en découlent. L’éducation numérique a été un niveleur dans certains cas et bien au contraire pour beaucoup d’autres, pour de multiples raisons. La jeune fille qui aspire à la reprise de ses cours ne manquera pas de frapper le spectateur privilégié quelque part au plus profond de lui. Le contexte est convaincant, le contraste révélateur.

RIN | #TimeToShine | Ab Waqt Hai Chamakne Ka

L’escrimeuse indienne Bhavani Devi qui s’est qualifiée pour Tokyo 2020 parle de sa lutte pour arriver là où elle est et des sacrifices de sa mère. Une marque qui s’adresse principalement aux femmes fait une déclaration ici, articulée sous le nom de « Ab Waqt Hai Chamakne Ka » et rythmée par la bande-son emblématique de la marque.

Flipkart | #HoSmartTohKaroFlipkart

On serait tenté de dire que l’alchimie entre ce couple est fabuleuse. La vérité est peut-être que ce ne sont que deux bons acteurs jouant leur rôle. Malgré le pouvoir des célébrités, la marque gère une présence charnue pour son personnage emblématique d’enfant en tant qu’adulte afin de réitérer son identité.

Bourdon | Trouvez-les sur Bumble

Faites le premier pas, dit Bumble. Mais de chez moi. Il ne le dit tout simplement pas en autant de mots. Alors que de nombreuses catégories ont été obligées de se connecter en ligne pendant le ou les verrouillages, les rencontres en ligne faisaient partie des bénéficiaires. Les sites de mariage et de rencontres en ligne auraient connu une augmentation du trafic au cours de la première phase du verrouillage. L’ambiance n’était peut-être pas au rendez-vous lors de la deuxième vague, pour des raisons évidentes, pour que la catégorie fasse du bruit. Maintenant, alors que l’Inde se prépare à s’ouvrir à nouveau, voici un joueur qui prépare les jeunes pour le match.

Pierre Sauvage Intense | #IntensifyYourGame

Ce spot a été mis en ligne en mai, nous nous rassemblons. L’aimant de déodorant-comme-une-femme a été fait avant ; « fait à mort » serait un euphémisme. Pourtant, il ne semble pas que la proposition « attraction » va mourir de sitôt. Cela se résume donc à la façon dont c’est fait.

Cette configuration de salle de conférence présente une femme qui envoie une demande d’ami en ligne à un jeune homme qui rejoint l’équipe ; attirée par son parfum « intense » bien sûr. Elle ne sait pas que l’écran de son ordinateur portable est projeté à la vue de toute l’équipe. Quand elle le fait, la dame continue. Wild Stone fait bien de le garder intéressant tout en évitant subtilement certains stéréotypes de catégorie. La femme se présente. C’est elle qui fait le pas et est assez confiante pour aller jusqu’au bout. Enfin et peut-être le plus important, le sexisme abject de certaines publicités de déodorants signature est absent. Alors faut-il être heureux ? Je laisse cela aux experts en genre à décoder.

Lait laitier Cadbury | La façon la plus douce de #Dites Merci | Ascenseur

Prenant l’ascenseur pour continuer son voyage, #SayThankYou est désormais « la manière la plus douce » de #SayThankYou. Laissez-les venir. Et s’il vous plaît, ne changez pas la musique.

Brise de montagne | Thunda Funda

Il y a plusieurs films dans cette campagne. Celui-ci présente un homme adulte qui a peur d’affronter son père disciplinaire après une fête. Mountain Breeze ‘Fresh Breath Strips’ (PAS de désodorisant buccal) vient à son secours.

Prolyte SRO | Formule recommandée par l’OMS

Le magasin, le client, le commerçant… ils semblent tous un peu familiers. Entrez kiddo jouer à l’enseignant avec une ligne intelligente sur ORS, intelligemment livrée. Le message « Recommandé par l’OMS » apparaît. Avec un peu de répétition et étant donné qu’il n’y a pratiquement pas de bruit dans la catégorie, cela devrait passer.

