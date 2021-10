travail qui parle | Revues d’annonces | 9 au 15 octobre 2021

Des campagnes de marques qui méritent d’être à l’honneur cette semaine.

Par Gokul Krishnamoorthy

Cadbury 5 étoiles | Bonjour et Chalo

La série « Ne rien faire » a été complétée par ce film qui a été mis en ligne en août. Je regrette de ne l’avoir vu que plus récemment, mais je suis ravi que nous l’ayons fait. C’est un digne ajout à la série pour la marque 5 Star, qui a déjà cimenté sa propriété de l’indulgence avec un humour irrévérencieux. La preuve en est venue dans la parodie Ramesh-Suresh-Tailor réalisée par Swiggy Instamart. Voici plus pour d’autres marques sur lesquelles travailler. « Hello-Chalo » était une idée intelligente avec un quotient cool digne du protagoniste imperturbable.

OnePlus | #SimplyDiwali | Passer le drame

Je suppose que c’est la saison des parodies publicitaires. En revisitant la(les) formule(s) publicitaire(s) festive(s), OnePlus a réussi à faire quelque chose de différent ici. On espère que les offres sont suffisamment convaincantes pour justifier ce pitch.

Assurance Acko | #IndePehchanega

La marque doit être félicitée pour avoir constamment tenté quelque chose de différent. La faim d’un nouvel entrant est évidente ici. Les trois films de ce lot ont une belle intrigue. Le choix du joueur de cricket est fait sur mesure pour le trajet de ‘jaanna’ à ‘pehchanna’. #IndiaPehchanega est une proposition solide sur laquelle s’appuyer.

Sports d’étoiles | #MaukaMauka | #Acheter1Pause1Gratuit | #IndVsPak

Mauka Mauka ne nous revisite qu’une fois toutes les quelques années, lors des rencontres de cricket Ind-Pak. Garder cette propriété fraîche au cours de tant d’itérations est un exploit en soi. Cette édition conserve la saveur et la ferveur de la rivalité de cricket #IndVsPak pour garder les choses aussi excitantes que jamais.

Zepto | Besoin rapide ? | Livraison d’épicerie en 10 minutes

Cela peut ne pas sembler « créatif », mais cela fait le point et le fait avec des scénarios intéressants qui sont dramatisés pour avoir un impact. L’exécution l’aide à couper à travers le fouillis.

Skoda Slavia | De l’endroit d’où nous venons à l’endroit que nous appelons chez nous

Cette déclaration bien conçue et réfléchie de Skoda jette les bases du lancement d’un modèle qui s’inspire de l’héritage de Skoda, tout en réitérant son engagement envers le marché indien. La juxtaposition de visuels crée un équilibre entre les deux et donne vie à l’intention.

Diicii | Ab Sab Kuch Diicii Ke Haath Main Hai | Dés à changement de couleur

Quelle idée, quelle innovation de produit ! Pourquoi personne n’a pensé à cette « réinvention » avant ? C’est une évidence que cela conduira à des jeux qui l’utilisent de multiples façons créatives. Si ce n’est pas reproductible, c’est un gagnant à tous les niveaux. Si c’est le cas, cela devrait être crédité comme le changeur de jeu qui a tout déclenché. Le film faisant la promotion des dés à changement de couleur énonce de la manière la plus simple, avec suffisamment de drame, les possibilités de la nouvelle offre. Vert et vert – addition, vert et rouge, soustraction. Tout s’additionne pour un produit gagnant.

Rêve11 | #DreamBig

#DreamBig est une proposition pour une marque dans l’espace de Dream 11. L’utilisation de joueurs de cricket, dont certains ont figuré dans les campagnes publicitaires de la marque, s’appuie sur l’association. Raconter certaines de leurs histoires individuelles ici, capturer des aspects de phases de leur vie où ils rêvaient grand mais n’avaient pas encore réussi, était un coup de maître.

Tanishq | #PudhumaiPenn | Muraiyum Naame Maatramum Naame (tamoul)

C’est une ode merveilleusement écrite à la femme tamoule d’aujourd’hui. À mon avis, la ligne « Muraiyum Naame Maatramum Naame » (Nous sommes la tradition, nous sommes le changement) capture ce que les créateurs ont essayé de dire. Nayanthara, la ‘Lady Superstar’ du cinéma tamoul, fait parfaitement l’affaire. J’ai remarqué une seule aberration possible dans un film par ailleurs excellent et j’ai vérifié auprès de quelques femmes de tous les groupes d’âge. Nous ne voyons toujours pas trop de danse (à moins qu’il ne s’agisse de danse classique ou d’enfants) dans les célébrations de la vie réelle au Tamil Nadu. C’était peut-être une tentative de dépeindre la femme moderne. Cela dit, cela n’enlève rien au film.

Pneus CEAT | Basculer vers SecuraDrive | Livraison

Je ne suis pas sûr que les livreurs seront d’accord avec ça. Mais c’est un bel ajout à la série. Aamir fait son travail et très bien. Heureux de voir que les armées de trolls en ligne réagissant au film de Diwali n’ont pas réussi à effrayer la marque. C’est une belle campagne qui mérite d’être vue.

(Organisé par ClutterCutters.in. Exclusif à FE BrandWagon Online. Pour présenter des campagnes ou ajouter des crédits, veuillez envoyer un e-mail à : Campaigns@ClutterCutters.in.)

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.