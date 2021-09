travail qui parle | Top 10 du compte à rebours des vidéos d’annonces d’août 2021

Des campagnes de marques à partir d’août 2021 qui méritent d’être à l’honneur.

Par Gokul Krishnamoorthy

L’une des choses qui a décollé avec la connectivité Internet omniprésente et abordable – avec la vitesse d’échappement – est la consommation de vidéos en ligne. La plupart des gens qui peuvent se le permettre consomment une forme de vidéo en ligne. Parallèlement à la myriade d’offres de contenu qui sont consommées, des « histoires publicitaires » relativement plus longues (bien plus de 30 secondes) ont régulièrement grimpé dans les charts de popularité. De bonnes histoires engageantes, qui durent souvent plus de trois minutes, sont un jeu gagnant-gagnant pour les créateurs, les marques et le public, y compris les fans des marques et des créateurs.

“Home” de Royal Enfield et l’édition 2021 de “Brides of India” de Malabar Gold and Diamonds sont deux exemples de contenu en ligne fantastique de la coupe plus longue. Appelez-les des annonces plus longues ou autre chose. Le fait est que les gens sont prêts à passer du temps à les regarder. Cela peut sembler utopique, mais il viendra un moment où les gens seront prêts à payer des marques pour du contenu.

Alors que nous essayons généralement d’éviter les films de cas dans cette colonne, le travail de Cadbury pour Raksha Bandhan a autant d’impact sur le spectateur qu’une publicité. La pertinence de l’intervention autour du festival est incontestable.

Glow & Lovely sonne dans la joie olympique sans nommer les gagnants. Et comme cela a été souligné dans un précédent examen du spot, l’approche consistant à encourager et à célébrer chaque athlète féminine qui a représenté la nation aux Jeux est gagnante.

Bison Panel continue au Ladakh là où il s’était arrêté au Kerala. Une idée. De nombreuses destinations.

Fogg et Cult.fit coupent à travers le bruit avec une réflexion originale. WhatsApp souligne la confidentialité avec un échange doux tandis qu’Amazon crée un autre spot réconfortant de Raksha Bandhan.

Dans la catégorie finance, Axis Bank continue de défendre les petits commerçants, tandis que HDFC Mutual Fund utilise une excellente analogie pour faire passer le message « gagner avec des fonds communs de placement ».

Voir tous les films en intégralité ci-dessous.

#dix

Honda Amaze | Unke Liye Jo #JeeteHainShaanSe

#9

Panneau de bisons | Des abris de montagne aux faux plafonds (Ladakh)

#8

WhatsApp | #MessagePrivé

#8

Amazonie Inde | #LivreL’Amour | Kuch Tofey Dibbon Main Nahin Aatey

#7

Banque de l’Axe | #PauseTheBargain | Saudebaazi Ko Time Please

#7

Brouillard | Couronne Haathi | Kuch Din Aur

#6

Cult.Fit | #FitnessIsNotAnOption

#5

Fonds commun de placement HDFC | #BarniSeAzadi

#4

Or et Diamants Malabar | #MakeWayForTheBride

#3

Royal Enfield | Accueil

#2

Lueur et belle | #ReadySteadyGlow

#1

Célébrations de Cadbury | #MonPremierRakhi

