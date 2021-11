travail qui parle | Top 10 du compte à rebours des vidéos d’annonces d’octobre 2021

Des campagnes de marques à partir d’octobre 2021 qui méritent d’être à l’honneur.

Par Gokul Krishnamoorthy

Ce compte à rebours du top 10 pour octobre 2021 arrive assez tard, pour lequel je tiens à présenter mes sincères excuses aux lecteurs, en particulier à ceux qui souhaitaient savoir quand cela serait publié. Une combinaison de facteurs a causé ce retard et nous essaierons de faire en sorte que cela ne se reproduise pas.

À l’exception de deux marques – Havell’s et Star Sports – le reste du compte à rebours appartient à des catégories relativement plus récentes liées à une certaine forme de numérique. La tendance a été observée au cours des dernières années, mais elle semble beaucoup plus prononcée lorsque le score est de 8/10.

Ce qui est également perceptible, c’est la cohérence avec laquelle certains d’entre eux passent à travers. Swiggy, Unacademy, Dream11, Amazon, PhonePe, Instagram… ce n’est pas la première fois qu’ils sont dans le top 10 et leur palmarès laisse penser que ce ne sera pas la dernière.

Upstox et Groww ont pour tâche de créer des catégories et de modifier les comportements dans un espace extrêmement difficile comme les investissements financiers. Et ils font le travail grâce à une stratégie solide. Ils semblent avoir tiré des leçons de leurs prédécesseurs qui ont évangélisé des espaces comme les paiements en ligne.

Le travail de Swiggy est toujours aussi délicieux, tout comme celui de Dream11.

Amazon rend une ode aux héros de Covid, tandis que PhonePe s’appuie sur la différenciation qu’il a réussi à créer pour promouvoir davantage de produits.

Star Sports marque avec une autre interprétation de Mauka Mauka, tandis que Havell’s nous a rivés car il donne vie à l’écran à la proposition de produit.

Unacademy se démarque encore une fois en tirant parti de son association IPL, tandis qu’Instagram Reels frappe une corde sensible avec une énergie pulsante.

Tata Cliq a construit sur sa planche de commerce lent avec un film merveilleux pour la saison des fêtes, qui prend la première place pour rester en dehors de la piste testée. Chaque relation est en effet un cadeau.

Voir toutes les campagnes dans leur intégralité ci-dessous.

TOP 10 COMPTE À REBOURS OCTOBRE 2021

#dix

Swiggy | Swiggy Instagram | des chocolats

#9

UpStox | #StartKarkeDekho

#9

Grandir | #YehMarketSabkaHai

#8

Amazon | #LivrerL’Amour

#7

Académie | Erreurs | #TheGreatestTeacher

#6

TéléphonePe | #AssurancePasTension

#5

Sports d’étoiles | #MaukaMauka | #Acheter1Pause1Gratuit | #IndVsPak

#4

Rêve11 | #DreamBig

#3

Havells | Silence | #SmartChoiceWithLowNoise

#2

Bobines Instagram | Nous sommes en train de faire

#1

Tata Cliq | Tata Cliq Luxe | Chaque relation est un cadeau

