travail qui parle | Top 10 du compte à rebours des vidéos des annonces de juillet 2021

in

Des campagnes de marques à partir de juillet 2021 qui méritent d’être à l’honneur.

Par Gokul Krishnamoorthy

C’était le mois des Jeux Olympiques mais il y avait très peu de médaillés parmi les annonceurs liés aux Jeux. JSW est revenu avec une nouvelle édition de #RuknaNahiHai qui a donné une tournure positive aux Jeux olympiques d’été retardés et a mis en lumière la détermination imparable des athlètes.

Cadbury Dairy Milk a revisité son #HeartTheHate avec tact, abordant un problème aussi pertinent que jamais. Tata Tea a rendu avec goût l’édition Mumbai de sa campagne spécifique à la région – un «kadak» différent de celui qui représentait Odisha.

Byju’s a inscrit la fête des parents sur le calendrier publicitaire indien, une date qu’il ne manquera pas de revoir avec d’autres dans les années à venir.

DisneyPlus Hostar a laissé « Crime Master Gogo » voler la vedette tandis que Spotify a donné vie au « filmi » en nous en célébrant notre amour pour la musique de film. En parlant de « filmi », ICICI Bank s’est mis en mode flashback pour se démarquer, utilisant une romance timide comme leurre pour énoncer les avantages du produit.

Zivame a livré une ode aux femmes pleines d’entrain et à l’esprit libre qu’il promet de responsabiliser, tout en les incitant à dire : « Donnez forme à vos désirs intérieurs ». La bande-son ajoute à l’ambiance de libération.

Domino a touché une corde sensible avec #HaathBadhaoIndia. Ailleurs, KFC nous a fait sourire avec une tranche de réalité. N’avons-nous pas tous vu les chasseurs de buffets gourmands en viande ? Appareil intelligent pour promettre un hamburger au poulet.

Tata Mutual Fund nous a montré qu’il est possible d’insuffler une nouvelle réflexion dans des catégories prévisibles. Skype a déployé le message « Prenez du temps pour les enfants » à bon escient en jouant à cache-cache au bureau et à la maison – en utilisant bien sûr l’application d’appel vidéo.

Lenovo a marqué un gagnant en se positionnant comme l’ami qui manque à votre enfant et au mien parce qu’il assiste à des cours en ligne. Un « bon » ami qui dit également à l’enfant de se tenir à distance de l’écran, d’aider à garder le silence en cas de besoin, et plus encore.

L’interaction de Zee5 entre des visuels vibrants et une musique palpitante se terminant par « Si c’est notre réalité, imaginez nos histoires » fait une promesse puissante.

Tanishq orne un autre moment attachant emprunté à la vie – un « petit grand moment » qui restera dans nos cœurs parce que nous pouvons nous y identifier.

Voir les films publicitaires dans leur intégralité ci-dessous.

#dix

Fonds du cycle économique de Tata | #KhudPeVishwas

#dix

Skype Inde | #MakeTime | #Cache-cache

#9

Spotify Inde | Dil Filmy Toh Suno Filmy

#9

Banque ICICI | Louer@Clic | Une histoire d’amour classique

#8

Lait laitier Cadbury | #CoeurLaHaine (2021)

#7

de Byju | #HonneurLeurSacrifice

7

Domino’s | #HaathBadhaoInde

#6

KFC | Burger Double Down | Tout poulet, sans brioche

#5

Tata Thé Premium | Kadak Mumbai Ke Liye Kadak Chai

#4

Zivamé | Dekho Maine Kya Kiya | Donnez forme aux désirs intérieurs

#3

Maître du crime Gogo | DisneyPlusHotstarMultiplex

#3

JSW | #RuknaNahiHai

#2

Lenovo IdeaPad | #Solutions d’apprentissage intelligentes | Bilkul Dost Jaisa

#1

ZEE5 | Histoires de notre monde

#1

Tanishq | Petits grands moments

