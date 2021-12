travail qui parle | Top 10 du compte à rebours des vidéos des annonces de novembre 2021

Marques qui se démarquent : HP, Tanishq, Center fresh, PaisaBazaar, PolicyBazaar, Battle Grounds Mobile, Olx Autos, Swiggy, Raymond, Campus, Godrej Properties, MFine

Par Gokul Krishnamoorthy

Un travail délicieux qui nous permet de continuer est arrivé en novembre. Le film « Diye se diya jalao » de HP pour Diwali a rappelé des souvenirs de Pooja Didi de Facebook de l’année dernière. Cela nous a également rappelé le travail stellaire de HP mettant en vedette un vendeur de lampes et un jeune garçon pour un précédent Diwali.

Olx Autos et PolicyBazaar se sont démarqués avec un humour fort, le premier marquant sur l’aspect de la réitération du message clé intégré à l’humour. MFine chevauche plutôt intelligemment l’oncle Swiggy.

Swiggy continue sa course de parodie de publicité et nous laisse deviner ce qui va suivre. La marque d’humour hors du commun de BGMI l’a également aidé à se démarquer et à couper le bruit.

Raymond a présenté une version plus jeune de sa publicité de signature au cours des dernières années. Celui-ci emprunte également cette voie, mais semblait se rapprocher assez du travail de « The Complete Man » que certains d’entre nous ont grandi en voyant.

Le travail de Campus Shoes est un blitz à haute énergie fait avec classe pour courtiser les jeunes.

Le long métrage de PaisaBazaar « Le doux son du bois » est aussi bon que tout ce que nous avons vu dans la catégorie de la finance en ligne. Les performances et la production réalisent ce qui apparaît comme une intrigue imaginée avec une grâce cinématographique.

En parlant de production, le film de Center Fresh (ou le clip si vous voulez l’appeler ainsi) est une bouffée d’air frais et une célébration d’un jeune coup de cœur.

La promesse de Godrej Properties de « Simply Joys » est une tranche de toutes nos vies. Le travail aide la marque à s’approprier cet endroit spécial appelé maison qui abrite ces joies spéciales.

Et Tanishq devient réel avec des conversations sur le mariage, nous rappelant encore une fois qu’il s’agit d’une marque réfléchie.

#dix

Olx Autos | Aap Ki Car Ka Meilleur Prix

#dix

Policybazaar.com | Vie Kabhi Bhi Demi-tour Le Sakthi Hai

#9

MFine | Tests de laboratoire à la maison

#9

Swiggy | Swiggy Instagram | Thé

#8

Champs de bataille Mobile Inde | #JeuResponsable

#sept

Raymond | Pensez mariages, pensez Raymond

#6

Chaussures Campus | Quel est votre mouvement ?

#5

Paisabazaar.com | #PaisonSeBadhkar

#4

Centre frais | #BonjourWaliMint | Parda

#3

Propriétés de Godrej | Joies de tous les jours

#2

Tanishq | #QuandItRingsTrue | #MariageConversations

#1

HP | Diye Se Diya Jalao

(Organisé par ClutterCutters.in. Exclusif à FE Brandwagon Online. Pour soumettre des campagnes ou ajouter des crédits, envoyez un e-mail à : Campaigns@ClutterCutters.in / gokul.campaign@gmail.com.)

