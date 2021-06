travail qui parle | Top 10 du compte à rebours des vidéos publicitaires de mai 2021

in

Des campagnes de marques à partir de mai 2021 qui méritent d’être à l’honneur.

Par Gokul Krishnamoorthy

Voici les 10 meilleures campagnes publicitaires indiennes de mai 2021 qui se sont démarquées à nos yeux, dans une vidéo de compte à rebours.

TVS Scooty nous a emmenés faire une balade avec mère et fille pour nous dire que cela existe depuis des générations, en cette fête des mères. Ce qui lui manquait dans l’emballage, la place compensait en pensée.

Dans les critiques hebdomadaires de Clutter Cutters, ce chroniqueur avait désigné à tort Britannia Pure Magic Deuce comme source d’inspiration pour le spot “Terrace” de Chocolush. Pure Magic Chocolush est resté avec le partage intime depuis quelques années maintenant, a-t-on découvert après la publication des critiques. Quelle que soit l’inspiration, le spot ‘Terrace’ respire la magie.

TVS Eurogrip nous emmène dans un aller-retour autour de l’Inde et de ses «tours» uniques pour faire valoir son point de vue. L’effort mis dans le montage régional (tamoul) montre.

La série de courts métrages de HDFC Life exhortant les gens à «faire la bonne chose», montre de bons samaritains faisant exactement cela pendant la pandémie. À un niveau plus profond, le travail souligne que tout le monde est intrinsèquement bon et veut aider. Travaille pour la marque, résonne avec les téléspectateurs d’aujourd’hui.

Cadbury Dairy Milk reste au sommet de son art avec plus dans la série « Merci ». Surf Excel reste avec la toile ‘Daag achche hain’ tout en peaufinant les choses pour les variantes.

Dettol le dit avec des enfants et un hymne, encore une fois, après ‘Dettol, Dettol ho’. Ancré dans le contexte, très regardable, difficile à effacer de la mémoire.

Les OG du CRED reprennent le fil là où Rahul Dravid et Kumar Sanu se sont arrêtés. Maintenir la barre aussi haute tout au long des multiples films d’une campagne est un exploit dont les créateurs peuvent être fiers.

Le stratagème de MPL consistant à utiliser Daya pour abattre les portes avec ses pieds est un dispositif rafraîchissant pour annoncer « Apna game Milega ». On espère certainement que cela aura quelques suites, mettant en vedette plus de célébrités qui ont trouvé leur «jeu».

Facebook a légitimement revendiqué sa prétention à être un annonceur festif à surveiller en Inde en poursuivant son spot de Diwali avec une offre attrayante de Ramzan. Les deux sont enracinés dans la réalité du verrouillage induit par la pandémie et des défis qui en découlent. La narration sans hâte utilisant des films plus longs a vraiment aidé la marque à se démarquer.

Voir les films publicitaires dans leur intégralité ci-dessous.

TOP 10 WTS

#dix

TVS Scooty | À celui qui nous a appris à prendre soin

#9

Britannia Pure Magic Chocolush | Beaucoup plus de choco, beaucoup plus de magie

#8

TVS Eurogrip | Des pneus pour un pays plein de virages

#7

Lait laitier Cadbury | #Dis merci

#6

Dettol | Harayenge

#5

Vie HDFC | Prenez #TheRightStep

#4

Surf Excel Easy Wash | Ban Jaaye Facile

#3

CRÉD | Idéal pour le bien | Les OG

#2

MPL | Premier League mobile | #AapkaGameMilega

#1

Facebook | Plus Ensemble | Rizwan

