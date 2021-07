travail qui parle | Top 10 du compte à rebours vidéo des annonces juin 2021

Des campagnes de marques à partir de juin 2021 qui méritent d’être à l’honneur.

Par Gokul Krishnamoorthy

Voici les 10 meilleures campagnes publicitaires indiennes de juin 2021 qui se sont démarquées à nos yeux, dans une vidéo de compte à rebours.

Ce n’est pas la première fois que Flipkart présente des célébrités ou d’ailleurs le couple star Ranbir-Alia. Mais couplés à leur échange naturel et à la signature de la marque «enfant comme adulte» intelligemment intégrée à l’intrigue, les films donnent vie à la «livraison en deux jours» et aux promesses de la mode.

À l’occasion de la Journée mondiale de la musique, Cadbury a proposé cette version de son numéro « Kiss me-Miss me ». Nous espérons certainement voir cela devenir grand.

Health OK joue une vérité à la maison pour la fête des pères avec elan. ACKO fait de même avec une histoire chaleureuse couvrant des personnes de trois générations dans une famille. La marque fait également passer un message sérieux pour le mois de la fierté, soulignant la nécessité pour les parents d’aller au-delà de la symbolique, leur rappelant que l’acceptation commence à la maison.

Tout comme on s’est demandé avec le récent travail de Tide qui parlait de donner du temps aux enfants, le film Pathkind Labs fait une déclaration très importante contre la discrimination des transgenres. Dans ce cas aussi, des voix s’interrogent sur la pertinence du postulat pour la catégorie. À moins que Tide ne promette un lavage plus rapide, n’importe quel détergent fait le même travail. À moins qu’il n’y ait des exemples de laboratoires qui discriminent un segment de personnes, l’affirmation de Pathlabs ne l’aide pas à se différencier. Cela dit, le film bien fait sur un thème très pertinent est percutant et réconfortant.

Amazon Groceries le tue avec un simple échange entre un jeune couple. Rin prend la route olympienne avec une histoire d’« échange d’or ».

The Pink Foundry est arrivée avec style avec une proposition originale ancrée dans sa philosophie de base. Peut-être pourquoi cela sonne vrai et puissant.

P&G Shiksha nous a souvent ravis avec sa publicité et en voici un autre exemple. Enraciné dans le contexte de la pandémie de Covid19 et de la fracture économique et numérique qui en découle qui a eu un impact sur l’éducation de nombreuses personnes, le film souligne la seule raison impérieuse d’acheter une marque P&G – un objectif plus élevé.

Voir les films publicitaires dans leur intégralité ci-dessous.

#dix

Flipkart | #HoSmartTohKaroFlipkart

#9

Soie Cadbury | Au langage universel de l’amour

#8

Amazonie Inde | Yeh Bhi Saath Mein

#7

Assurance ACKO | Joyeuse fête des Pères

#6

Laboratoires Pathkind | #HumFarkNahiKarte

#5

RIN Or | #TimeToShine | Ab Waqt Hai Chamakne Ka

#4

Assurance ACKO | #Accepter la fierté

#3

Santé OK | #ExpressTheToughLove

#2

La Fonderie Rose | La peau est plus forte que vous ne le pensez

#1

P&G Shiksha | Munni

