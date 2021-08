Travail sur la retraite du LIBOR – L’Express Financier

La RBI a également récemment conseillé aux banques et aux IF d’assurer une transition LIBOR en douceur.

Par Tasneem Chherawala

Au cours des trente dernières années, le LIBOR s’est imposé comme le principal taux d’intérêt de référence pour les produits financiers. Mais, selon le diktat de la Financial Conduct Authority (FCA), au Royaume-Uni, il devrait prendre sa retraite le 31 décembre. Pourquoi le LIBOR meurt-il ? Comment le monde sera-t-il sans LIBOR ? Quels seront les exigences et les coûts de transition?

Un certain nombre de développements ont réduit la confiance réglementaire dans le LIBOR. La crise financière mondiale de 2007 a vu le LIBOR s’écarter considérablement d’autres taux sans risque à court terme comme les rendements du Trésor et les taux Overnight Index Swap (OIS) en raison d’une perception accrue du risque de crédit et de liquidité. Pendant la crise, la volatilité nettement plus élevée du LIBOR par rapport aux autres taux de financement est également devenue un sujet de préoccupation.

Un certain nombre de scandales liés au LIBOR sont apparus après la crise, impliquant des banques mondiales qui avaient délibérément manipulé leurs cotations pour projeter la solidité financière ou pour bénéficier explicitement de meilleures évaluations de leurs propres expositions. Récemment, alors que les volumes d’emprunts interbancaires à terme ont diminué, le fondement du LIBOR sur les transactions réelles du marché a également été remis en question. Face à sa mort imminente, les marchés financiers internationaux s’apprêtent à l’éliminer progressivement et à passer à des taux de référence alternatifs (TRA). Cela va avoir des répercussions majeures sur près de 400 000 milliards de dollars de contrats financiers en cours à partir de 2021, dont la tarification, l’évaluation, la comptabilité et la gestion des risques sont actuellement liées au LIBOR.

La RBI a également récemment conseillé aux banques et aux IF d’assurer une transition LIBOR en douceur. C’est plus facile à dire qu’à faire. Le premier problème sera de choisir les références appropriées pour remplacer le LIBOR. Des groupes de travail inter-juridictionnels ont élaboré et recommandé plusieurs ARR dans différentes devises : SOFR aux États-Unis, SONIA au Royaume-Uni, TONAR au Japon et ESTR en Europe. Certains d’entre eux trouvent du terrain dans les transactions financières, mais loin du LIBOR. Financial Benchmarks India Ltd. (FBIL), l’administrateur des taux du marché financier en Inde, a commencé à publier les taux MIFOR ajustés et modifiés dérivés du SOFR. Ceux-ci deviendront les taux de référence appropriés pour les swaps de taux d’intérêt pertinents après la cessation du LIBOR USD. Cependant, pour les espèces et les titres dérivés directement liés au LIBOR, le choix de l’ARR nécessitera une réflexion approfondie.

Un autre problème est d’identifier les expositions actuelles qui seront impactées directement ou indirectement par le remplacement du LIBOR. Les données de la RBI montrent qu’en décembre 2020, la dette extérieure totale de l’Inde s’élevait à 563,5 milliards de dollars et qu’il y avait plus de 2,5 billions de dollars de montant notionnel de dérivés de change et de taux d’intérêt en circulation en mars 2020. On peut présumer qu’une proportion substantielle d’entre eux sont du LIBOR. les expositions liées telles que les emprunts commerciaux externes, les emprunts bilatéraux et multilatéraux privés et publics, les dépôts FCNR (B) levés par les banques, les swaps de taux d’intérêt de devises, etc. renégociation du contrat.

Cela impliquera non seulement d’accepter les taux de repli appropriés, mais d’ajuster ces taux, étant donné que le LIBOR à terme comporte des primes de crédit, de durée et de liquidité intégrées, tandis que les ARR sont des taux au jour le jour purement sans risque.

Les banques devront également concevoir rapidement des produits qui référencent les ARR, conformément aux attentes réglementaires et aux protocoles du marché, à utiliser pour les nouvelles transactions. Seule une poignée de grandes banques indiennes ont pris une initiative avec des transactions en dollars liées à SOFR – à savoir, ICICI Bank et SBI pour les transactions interbancaires sur le marché monétaire ; SBI pour l’organisation d’une BCE pour IOCL ; et Axis Bank pour un commerce de produits dérivés.

L’autre axe portera sur les modifications des modèles internes, des processus et des systèmes d’évaluation et de gestion des risques. Les courbes de taux devront être remodelées ; les spreads sur les ARR devront être réestimés ; les volatilités historiques des taux utilisées dans les modèles de valeur à risque devront être ajustées. Les impacts comptables et fiscaux de ces changements devront être évalués.

La transition LIBOR ne sera pas un jeu d’enfant. Les progrès sur le terrain réalisés par les entités indiennes fortement exposées au LIBOR ne sont pas clairs. Les défis impliqués pour assurer la transition de régime sont énormes et peuvent conduire à des perturbations du marché si une planification adéquate n’est pas effectuée.

