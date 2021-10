Travail sur le développement de vaccins contre la dengue en cours : chef de l’ICMR

Balram Bhargava, directeur général, Conseil indien pour la recherche médicale. (Photo d’archive : PTI)

Avec une augmentation des cas de dengue à travers le pays, le travail a commencé sur le développement de vaccins contre la dengue. Balram Bhargava, directeur général du Conseil indien de la recherche médicale, a déclaré jeudi lors du briefing du ministère de la Santé que les entreprises avaient commencé des essais pour le vaccin contre la dengue.

« Le vaccin contre la dengue est un programme très important. Certaines souches de Dengue ont été licenciées à plusieurs sociétés en Inde. Nous travaillons en étroite collaboration avec eux pour les essais. Bon nombre de ces sociétés ont effectué leurs essais de phase I à l’extérieur du pays. Nous prévoyons de faire des essais plus vigoureux très bientôt avec les vaccins contre la dengue », a déclaré Bhargava.

Concernant les progrès des vaccins Covid-19, le secrétaire à la Santé de l’Union, Rajesh Bhushan, a déclaré que le vaccin Covid-19 de Zydus Cadila, ZyCovD, avait reçu une approbation d’utilisation d’urgence et viendrait dans le programme de vaccination Covid-19. Le prix auquel le vaccin serait acheté était en cours de discussion avec le fabricant, a-t-il déclaré. “Comme il s’agit d’un vaccin à trois doses et qu’il est livré avec un système d’administration sans aiguille, il aurait un prix différent de celui des vaccins existants qui font partie du programme de vaccination Covid”, a déclaré Bhushan. Mais il n’est pas encore sur le marché mais il serait introduit très prochainement, a-t-il déclaré.

Sur le front de la vaccination contre le Covid-19, le gouvernement est sur le point d’administrer 89 doses crore à ce jour. Près de 69 % de la population adulte ont reçu leur première dose et 25 % reçoivent les deux doses de vaccin. Le pays a administré en moyenne 79,08 lakh par jour en septembre et élargi la couverture vaccinale.

Six États et territoires de l’Union ont atteint une couverture de 100 % de la première dose. Ceux-ci incluent Lakshadweep, Chandigarh, Himachal Pradesh, les îles Andaman et Nicobar, Goa et Sikkim. Dix autres États ont atteint une couverture de 80% du premier coup. Quinze États ont couvert entre 60 et 80 % de la population adulte éligible.

Le directeur de l’ICMR a déclaré qu’il n’y avait aucun plan pour des doses de rappel et que l’accent serait mis sur la vaccination complète de la population adulte. Il a souligné des études à Bengaluru qui ont montré que plus de 95% des anticorps persistaient beaucoup plus longtemps et jusqu’à un an, donc les doses de rappel n’étaient pas pertinentes.

