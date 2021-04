Travailler à domicile d’une valeur de 30 000 $ par an pour certains, selon un sondage

La pandémie a vu de nombreuses personnes travailler à domicile, et il semble qu’une majorité significative souhaite avoir la possibilité de continuer à le faire au moins une fois la crise passée. Un nouveau sondage a révélé que certains refuseraient même 30 000 $ supplémentaires par an pour conserver cette flexibilité …

En effet, le sondage a révélé que c’était vrai pour la majorité des répondants, bien qu’il y ait lieu d’être prudent là-bas, comme le rapporte TNW.

Un sondage publié sur Blind, un forum anonyme pour les employés, demande: «Préférez-vous gagner 30 000 $ de plus en passant à un nouvel emploi qui vous oblige à travailler dans un bureau ou préférez-vous conserver votre salaire actuel, mais où que vous soyez après covid?» C’est loin d’être une enquête scientifique, mais avec plus de 3000 votes à ce jour, 64,3% disent qu’ils préfèrent continuer à travailler à domicile, tandis que 35,7% opteraient pour l’argent supplémentaire.

Le site note quelques mises en garde concernant les résultats.

Un simple sondage comme celui-ci manque évidemment certaines nuances, telles que combien d’argent les employés gagnent en premier lieu, ou combien de fois les employés devraient retourner au travail. Parce que la question porte sur le changement d’emploi plutôt que, par exemple, sur l’obtention d’une augmentation pour votre emploi actuel, les résultats peuvent être encore biaisés.

Le facteur le plus important est que Blind est principalement utilisé par des personnes relativement âgées dans les grandes entreprises. Quelqu’un qui gagne 150 000 $ est évidemment dans une bien meilleure position pour refuser 30 000 $ de plus que quelqu’un qui ne gagne que 30 000 $ par an au départ. De même, ceux qui ont de plus grandes maisons avec des espaces de travail dédiés sont plus susceptibles de profiter de l’expérience que ceux qui se battent pour un espace de table dans la salle à manger avec un partenaire et des enfants.

Néanmoins, cela est cohérent avec les résultats d’enquêtes antérieures, qui montrent que la plupart des gens apprécient la possibilité de continuer à travailler à domicile au moins une partie de chaque semaine de travail. Une enquête Microsoft menée auprès de 31 000 personnes dans 31 pays a révélé que plus des deux tiers des employés souhaitent cette liberté.

Les employés veulent le meilleur des deux mondes: 73% pour cent des travailleurs souhaitent que les options de travail à distance flexibles continuent, tandis que plus de 65% ont envie de plus de temps en personne avec leurs équipes. Pour se préparer, 66% des décideurs d’entreprise envisagent de repenser les espaces physiques pour mieux accueillir les environnements de travail hybrides. Les données sont claires: une flexibilité extrême et un travail hybride définiront le lieu de travail post-pandémique.

Notre propre enquête a révélé que moins de 7% d’entre vous souhaitent retourner travailler à temps plein dans un bureau, et la plupart des grandes organisations semblent considérer qu’un modèle de travail hybride sera la norme.

