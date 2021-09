Travailler pour permettre le règlement global des G-secs : Das

Une fois opérationnalisé, cela améliorera l’accès des non-résidents au marché du g-sec, tout comme l’inclusion des g-sec indiens dans les indices obligataires mondiaux, pour lesquels des efforts sont en cours, a-t-il ajouté.

La Reserve Bank of India (RBI) travaille avec le gouvernement pour permettre le règlement international des transactions sur titres publics (g-secs), a déclaré mardi le gouverneur de la RBI, Shaktikanta Das.

Cette décision permettra aux Indiens non-résidents d’investir dans les g-sec, a déclaré le gouverneur de la RBI, s’exprimant lors de la 21e conférence annuelle de la Fixed Income Money Market and Derivatives Association of India et de la Primary Dealers’ Association of India.

« L’expansion de la partie investisseur est la clé du développement ultérieur du marché. La RBI, en collaboration avec le gouvernement, s’efforce de permettre le règlement international des transactions en secondes par l’intermédiaire de dépositaires centraux internationaux de titres, c’est-à-dire les ICSD », a déclaré Das.

Une fois opérationnalisé, cela améliorera l’accès des non-résidents au marché du g-sec, tout comme l’inclusion des g-sec indiens dans les indices obligataires mondiaux, pour lesquels des efforts sont en cours, a-t-il ajouté.

Le gouverneur a déclaré que dans le cadre de la feuille de route pour le rétablissement progressif de l’enchère de prise en pension à taux variable (VRRR) en tant qu’opération principale dans le cadre du cadre révisé de gestion des liquidités, la RBI mènera des « opérations de réglage fin » de temps à autre selon les besoins. Cela visera à faciliter le processus d’adaptation des marchés à des horaires et à un fonctionnement réguliers et à la normalisation des opérations de liquidité. Le processus aidera à gérer les flux de liquidités imprévus et ponctuels afin que les conditions de liquidité dans le système évoluent de manière équilibrée et uniformément répartie, a déclaré Das.

Il a souligné la nécessité de développer une courbe de rendement qui soit liquide à travers les échéances, observant que la liquidité du marché secondaire, telle que mesurée par le taux de rotation, s’avère relativement faible à plusieurs reprises. Elle tend également à rester concentrée sur quelques titres et ténors. «La courbe des taux affiche donc des plis, reflétant la prime de liquidité commandée par certains titres ou ténors. Dans une certaine mesure, cela est le résultat de la microstructure du marché en Inde, dominé comme il l’est par les investisseurs buy-and-hold et long-only », a déclaré Das.

Le gouverneur a déclaré que la liquidité sur les marchés g-sec a tendance à se tarir pendant les périodes de hausse des taux d’intérêt ou en période d’incertitude. Alors que le marché des pensions spéciales facilite l’emprunt de titres, il vaut la peine d’envisager d’autres alternatives qui garantissent une offre adéquate de titres sur le marché à travers l’éventail des échéances, a déclaré Das.

Il a évoqué les discussions passées sur l’introduction du mécanisme de prêt et d’emprunt de titres (SLBM). Ils ont été organisés dans le but d’augmenter la liquidité du marché secondaire en incitant les investisseurs de type buy-and-hold tels que les compagnies d’assurance et les fonds de pension à mettre leurs titres à la disposition d’autres acteurs du marché. Das a appelé à la poursuite des discussions sur la question dans le cadre du développement global du marché.

Das a déclaré que le moment était venu d’envisager de nouveaux instruments pour faciliter la couverture des taux d’intérêt à long terme et le risque de réinvestissement par les acteurs du marché tels que les compagnies d’assurance, les fonds de prévoyance et de retraite et les entreprises. « Le marché des dérivés de taux d’intérêt (IRD) s’est développé au fil des années avec la disponibilité d’une large gamme de produits. Le seul produit liquide majeur, cependant, continue d’être le marché des swaps indexés à un jour (OIS) basé sur le taux d’offre interbancaire de Mumbai (MIBOR) », a déclaré Das, ajoutant : « La participation aux marchés de l’IRD est également largement limitée aux banques étrangères, au secteur privé. banques et primary dealers.

À cet égard, il a apprécié la formulation par la FIMMDA de directives opérationnelles pour le commerce des swaptions, qui a maintenant commencé. “Pour sa part, la Banque de réserve s’efforcera d’assurer une liquidité adéquate sur le marché g-sec dans le cadre de ses efforts pour maintenir des conditions de liquidité confortables dans le système”, a déclaré Das.