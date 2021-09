Travailler pour protéger l’environnement avec NFT

Comme l’a signalé Vox, les températures mondiales ont déjà augmenté de 1,3 degré Celsius au-dessus des niveaux préindustriels, et une étude de 2020 a révélé qu’une espèce sur trois pourrait disparaître d’ici 2070 en raison du changement climatique.

Nous devons tous faire notre part pour aider à protéger l’environnement, et cela commence par les décisions que nous prenons sur la façon dont nous dépensons notre argent.

C’est pourquoi Next Earth, la réplique virtuelle de la Terre sur la blockchain, reverse une partie de toutes les ventes de terrains virtuels à des causes environnementales. Depuis qu’un récent ITO, ou Initial Tile Offering, sur la plate-forme a vendu plus de 1,3 million de dollars de terrain virtuel, plus de 130 000 $ vont à The Ocean Cleanup (environ 73 000 $) et Amazon Watch (environ 58 000 $), des projets qui aident à protéger l’environnement.

Une enquête Next Earth Discord a été utilisée pour allouer des fonds entre ces deux initiatives. Des centaines de votes de propriétaires ont déterminé que The Ocean Cleanup recevrait une légère majorité des fonds alloués, tandis qu’Amazon Watch recevrait le reste.

Photo de Mohit Kumar sur Unsplash

Nettoyer l’océan

Ocean Cleanup est une organisation à but non lucratif qui a développé le plus grand système de nettoyage au monde, notamment en utilisant de grands dispositifs flottants pour collecter le plastique de l’océan, qui est ensuite collecté et recyclé.

Ocean Cleanup nettoie également les plastiques flottants dans le Great Pacific Garbage Patch, et intercepte les plastiques dans les rivières avant qu’ils n’atteignent les océans. Incroyablement, The Ocean Cleanup s’attaque à 1 000 rivières dans le monde dans le but d’empêcher 80 % des matières plastiques des rivières d’entrer dans notre océan dans les cinq ans suivant son lancement.

montre Amazon

Amazon Watch est une organisation à but non lucratif qui travaille à protéger la forêt tropicale et les personnes qui y vivent.

La protection de l’Amazonie est une mission extrêmement importante, car la forêt amazonienne est le plus grand puits de carbone terrestre au monde et aide à maintenir l’équilibre délicat de la vie sur Terre. Malgré son importance vitale pour la survie de l’humanité, plus d’un cinquième a été déboisée et d’autres sont en danger.

El enfoque de Amazon Watch es asociarse directamente con los pueblos indígenas, ya que, después de todo, son los mejores administradores del bosque, para desafiar a las corporaciones y gobiernos que amenazan no solo a la Amazonía, sino a nuestro futuro y el futuro de nos enfants.

Construire des métavers plus significatifs

Next Earth ne se contente pas de construire un métaverse décentralisé et gouverné par les utilisateurs. C’est également un projet de cryptographie socialement conscient qui place l’utilisateur en premier et donne l’exemple.

Next Earth est basé sur le sens. Il ne s’agit pas seulement de développer un meilleur monde virtuel, il s’agit de préserver l’environnement et de créer un métaverse plus significatif pour vos utilisateurs. C’est plus qu’un projet, c’est une opportunité de faire le bien dans le monde.

Avec l’annonce récente du métaverse de Facebook, il est important de se rappeler que la plupart du contenu de ces plateformes appartient à de grandes entreprises. Les grandes entreprises seront toujours intéressées par la monétisation des données des utilisateurs, et elles seront également toujours intéressées par le développement de mondes virtuels avec une valeur commerciale massive qui peuvent fournir de grandes quantités d’engagement des utilisateurs.

Next Earth s’y oppose en créant un métaverse dans lequel les utilisateurs ont la propriété et le pouvoir de décision, plutôt que de s’en remettre à Facebook ou à une autre société pour dicter la manière dont leur contenu doit être affiché ou monétisé.

De plus, Next Earth redouble d’efforts pour créer un métaverse décentralisé et gouverné par les utilisateurs en permettant aux utilisateurs de voter pour les causes environnementales et caritatives qu’ils souhaitent soutenir.

C’est un exemple incroyable de ce qui est possible lorsque les développeurs et les investisseurs travaillent ensemble de manière communautaire, plutôt que de rechercher des profits obscènes qui se font inévitablement au détriment des utilisateurs.