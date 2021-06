Travailleurs du vêtement en danger sans accès au vaccin COVID-19 : rapport – WWD

in

Les ouvriers du vêtement ne reçoivent pas suffisamment d’informations sur la vaccination contre le COVID-19 et beaucoup n’ont pas non plus accès au vaccin.

Selon un rapport du Réseau sud-asiatique de recherche à but non lucratif basé à Dhaka sur la modélisation économique et les opportunités de microfinance, seulement 2% des travailleurs du vêtement au Bangladesh ont été vaccinés contre le COVID-19.

Le rapport comprenait les informations de 1 285 travailleurs, dont la majorité sont des femmes, interrogés dans tous les secteurs industriels du Bangladesh, notamment Chittagong, Dhaka City, Gazipur, Narayanganj et Savar.

Le manque d’accès au vaccin survient au milieu d’une augmentation soudaine des cas de coronavirus dans des pays comme l’Inde, le Cambodge, le Sri Lanka et le Vietnam, où les centres de production de vêtements et de chaussures détiennent souvent des milliers de travailleurs à proximité de travail et une douzaine dans une pièce pour dormir dortoirs.

Selon le rapport, alors que 69 pour cent des personnes interrogées ont déclaré qu’elles étaient prêtes à se faire vacciner, la majorité ne sait toujours pas comment se faire vacciner. Seuls 22 pour cent ont cité l’accès à des informations adéquates concernant la vaccination.

De nombreux travailleurs étaient confus quant à savoir s’ils étaient même éligibles pour le vaccin.

Le Dr Selim Raihan, directeur exécutif de SANEM, a attribué le manque de données fiables au Bureau des statistiques du Bangladesh, affirmant que l’agence gouvernementale n’avait mené aucune étude détaillée sur l’impact du COVID-19 sur l’économie.

Le transport a été souligné comme un autre obstacle.

« Les données indiquent clairement que les travailleurs n’ont pas accès à des informations adéquates liées à la vaccination contre le COVID-19. C’est une préoccupation car l’incapacité d’assurer l’accès aux vaccins COVID-19 mettra en danger des millions de travailleurs du vêtement, qui sont employés dans l’une de nos industries les plus cruciales », note le rapport.

La recherche fait partie d’un projet en cours intitulé « Journaux des travailleurs du vêtement ». Depuis avril 2020, les organisations collectent des données mensuelles dans le but de mettre en évidence les opportunités où les décideurs politiques et autres parties prenantes peuvent renforcer la reprise du marché du travail et de la macroéconomie.

Déjà, les inégalités géographiques et démographiques, l’augmentation de la pauvreté et la diminution des emplois décents caractériseront le marché du travail au milieu de la reprise du COVID-19, selon l’Organisation internationale du travail. Un élément clé, selon l’enquête, est de prioriser la santé et la sécurité des travailleurs.

Comment les marques contribuent-elles à combler ce fossé ?

Certains détaillants et marques ont intensifié leurs efforts pour vacciner les travailleurs.

Dans le domaine du luxe, Gucci et la société mère Kering ont rejoint la campagne de vaccination italienne en mars, Gucci annonçant qu’il ouvrirait ses bureaux à plus de 6 000 employés pour le vaccin.

Prada, Giorgio Armani, Brunello Cucinelli et OVS ont également mené des efforts en matière de vaccination. Pendant ce temps, Amazon a proposé la vaccination sur place aux travailleurs de première ligne tandis que Target a même proposé de payer les travailleurs pour se faire vacciner.

Plus en amont, le Syndicat des travailleurs de l’habillement et du textile d’Afrique australe a lancé une campagne en avril pour favoriser l’adoption du vaccin COVID-19, en démystifiant les mythes et en remettant en question les inégalités dans le but de « fixer un« objectif d’immunité de l’industrie » à 80 % secteur.

