Travailleurs fatigués: le travail des femmes a changé pendant la pandémie

La participation des femmes au travail rémunéré en Inde, qui était déjà l’une des plus faibles au monde, a probablement été durement touchée par la pandémie. Un récent rapport de Deloitte Women @ Work révèle qu’une proportion plus élevée de femmes en Inde qu’ailleurs envisagent de quitter complètement la population active. C’est en grande partie à cause de la façon dont le travail des femmes a changé pendant la pandémie, en particulier avec le travail à domicile. Avec 78% des répondants indiens affirmant qu’ils ont dû assumer un fardeau plus lourd de tâches ménagères et de gestion du ménage par rapport à 66% des femmes interrogées dans le monde, la pression sur la vie professionnelle des femmes est assez révélatrice. Quoi qu’il en soit, historiquement, la part des femmes indiennes dans le travail domestique et de soins non rémunéré a été plus élevée que celle de leurs homologues dans la plupart des économies développées et de comparaison.

L’étude Deloitte a révélé que 57% des répondants indiens interrogés entre novembre 2020 et mars 2021 pensaient que leur carrière n’avançait pas aussi vite que prévu, contre 42% dans le monde. Moins de femmes indiennes considèrent que leur employeur soutient les femmes que leurs homologues du monde entier. Cela a beaucoup à voir avec la culture de travail plutôt que la rémunération; alors que 30% des femmes indiennes ont déclaré que leur employeur fournissait un soutien financier plus élevé que 22% des répondants dans le monde, des proportions nettement plus faibles des premières estimaient que leur employeur permettait une plus grande flexibilité dans le travail et contribuait à maintenir l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée avec des limites claires sur les heures de travail. . Les employeurs du secteur privé et organisé ainsi que le gouvernement doivent tirer les bonnes leçons de l’étude; avec une part plus importante des responsabilités domestiques qui leur incombent que leurs homologues masculins, ils ont besoin de beaucoup plus d’options de travail flexible.

