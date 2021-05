Travaillez à domicile, en indépendant ou en concert pour faire l’expérience d’une augmentation de 15 à 20% au milieu de Covid

Mais il est impératif que nous restions positifs. Comme on dit, cela aussi passera et nous sortirons plus forts de cette crise.

Par Narayan Bharagava,

L’épidémie de Covid-19 en Inde et les verrouillages qui en ont résulté ont transformé le paysage du secteur de l’emploi du pays. Alors que 2020 a vu jusqu’à 10,9 millions d’emplois perdus dans tous les secteurs, certains secteurs ont connu une recrudescence des embauches.

Des secteurs comme la santé et les produits pharmaceutiques, le commerce électronique et l’informatique sont ceux qui ont majoritairement augmenté leur vivier de talents et favorisé la création d’emplois. Au début du premier verrouillage, avec un nombre croissant de personnes restant à la maison, travaillant à domicile et faisant leurs courses à domicile, il y a eu une augmentation des volumes de travail pour les plates-formes de commerce électronique.

Cela a conduit de nombreuses entreprises de commerce électronique à engager plus de personnel et de personnel de livraison pour répondre à la demande croissante, ce qui a entraîné une augmentation du recrutement de près de 50%. Pour l’industrie pharmaceutique également, avec une demande croissante de médicaments vitaux, de désinfectants, de masques, etc., l’industrie est devenue largement immunisée contre le ralentissement économique. Les recrutements dans le secteur pharmaceutique ont augmenté de 35% tandis que ceux dans l’informatique ont augmenté d’au moins 15%.

Plus important encore, les entreprises qui ont commencé à exploiter les canaux numériques pour la diffusion et les biens et services ainsi que l’embauche ont prospéré alors même que la distanciation sociale et physique devenait une grande norme dans la vie quotidienne.

Pendant ce temps, les secteurs les plus touchés ont été les secteurs du voyage et de l’aviation, de l’hôtellerie, de la vente au détail, de la fabrication et de l’automobile. L’embauche a été gravement touchée pour le secteur de la vente au détail et des services, notamment les voyages, le tourisme, l’hôtellerie et la logistique, avec une baisse de près de 20%. Au début du premier verrouillage, ces secteurs ont subi un lourd impact en raison de la perturbation des chaînes d’approvisionnement et l’accent a été largement mis sur le retour à la normale de l’activité une fois les restrictions assouplies.

Entre les deux vagues, les entreprises de tous les secteurs ont montré une certaine volonté d’embaucher des employés après un an de licenciements. Du T4 (2020) au T1 (2021), une augmentation de 15% des recrutements a été observée dans les principaux secteurs. Selon certaines enquêtes, les postes vacants en janvier sont passés à 265 000, contre 180 000 en décembre.

Cependant, alors que le pays entrait dans la deuxième vague de la pandémie COVID, la création de nouveaux emplois a commencé à ralentir en raison du ralentissement de l’activité économique. La deuxième vague a été dévastatrice, avec une augmentation catastrophique du nombre de nouvelles infections ces dernières semaines.

Bien qu’il y ait eu des pertes d’emplois mineures en février et mars, la deuxième vague a touché le marché du travail en avril, éliminant au moins 73,5 emplois lakh. Les données du Centre de surveillance de l’économie indienne (CMIE) ont montré que le nombre d’employés, salariés et non salariés, est passé de 39,81 crore en mars à 39,08 crore en avril. En janvier, le nombre de personnes employées en Inde était de 40,07 crore, selon les données CMIE. Le taux d’emploi est passé de 37,56% en mars à 36,79% en avril, atteignant un creux de quatre mois. Par rapport au T1 de 2021, le T2 a projeté un graphique à la baisse avec des niveaux de chômage augmentant de 8% au mois d’avril, contre 6,7% au trimestre précédent.

Cependant, la deuxième vague montre un effet légèrement différent de ce qui a été ressenti lors du dernier verrouillage. Du côté positif, les emplois salariés en Inde urbaine subissent un impact moindre par rapport à l’année dernière, car les entreprises ont développé une certaine résilience. De plus, de nombreuses entreprises avaient déjà réduit considérablement leurs effectifs en 2020 et une réduction supplémentaire maintenant entravera négativement leurs activités.

Mais l’un des principaux faits saillants du secteur de l’embauche et du recrutement pendant la pandémie a été un changement radical dans les pratiques de travail, le travail à distance devenant une norme dominante. Au départ, la pandémie et les règles de distanciation sociale ont poussé des millions de personnes à travailler à domicile. Cependant, cela a finalement accéléré une expérience en milieu de travail qui est là pour rester.

Maintenant, bien dans la pandémie, les avantages du travail à distance sont plus évidents pour toutes les entreprises. La plupart ont réalisé la valeur qu’ils apportent en termes de productivité des employés, de sécurité, d’économies sur les frais généraux et d’infrastructure et bien plus encore. Même après la pandémie, de nombreuses industries envisageront probablement des modèles hybrides de travail à distance et de travail de bureau.

Bien que le potentiel de travail à distance variera probablement selon les zones géographiques, les professions et les activités, ce sera le choix préféré de plus de 20% de la main-d’œuvre. En outre, il y aura également une demande croissante d’emplois contractuels et de travail indépendant avec une croissance de la «main-d’œuvre de concert». La génération-z et les milléniaux étant susceptibles d’être les moteurs du changement radical de la culture du travail vers le travail de n’importe où, il y aura une augmentation de 15% des emplois de cette nature. Plus important encore, ceux qui sont prêts à améliorer leurs compétences et à se requalifier peuvent chercher un emploi car ils sont les éléments clés en ces temps difficiles.

Bien que les prochains mois soient probablement cruciaux étant donné qu’il ne peut y avoir de prédiction sur le comportement du virus, tout dépend de la façon dont la crise est gérée. Tout compte fait, le pays connaît un environnement de travail difficile depuis que la pandémie a frappé en mars 2020.

Mais il est impératif que nous restions positifs. Comme on dit, cela aussi passera et nous sortirons plus forts de cette crise.

(L’auteur est le fondateur et directeur général de Calibehr. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position officielle ou la politique de Financial Express Online.)

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.