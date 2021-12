Travaillez intelligemment : une solution intelligente pour les entreprises intelligentes

Selon les données de LinkedIn, les offres d’emploi ouvertes pour les PME sont en hausse de 81,9% d’une année sur l’autre par rapport au 1er novembre 2020.

Microsoft a annoncé la disponibilité générale de Teams Essentials, la toute première offre Microsoft Teams autonome, conçue spécifiquement pour les petites entreprises. Teams Essentials offre aux petites entreprises une solution de réunion professionnelle et abordable pour prendre en charge la collaboration, la connexion et la productivité dans un environnement de travail hybride. À Rs 100 par personne et par mois, Teams Essentials est l’une des solutions de réunions et de collaboration en ligne les plus compétitives du marché.

« Nous savons à quel point les 20 derniers mois ont été difficiles pour les petites entreprises. Ils ont dû faire preuve d’une extrême flexibilité pour s’adapter, souvent avec un accès limité aux outils et à la technologie », a déclaré Jared Spataro, vice-président de l’entreprise Modern Work chez Microsoft. « Teams Essentials est spécialement conçu pour répondre aux besoins uniques des petites entreprises, leur permettant de prospérer dans cette nouvelle ère de travail. »

Teams Essentials fournit des limites et des fonctionnalités étendues pour organiser des réunions professionnelles et collaborer en un seul endroit :

Réunions de groupe illimitées jusqu’à 30 heuresRéunions avec jusqu’à 300 personnes10 Go de stockage cloud par utilisateur

Teams Essentials inclut également des fonctionnalités existantes et nouvelles disponibles dans la version gratuite de Teams pour répondre aux besoins des petites entreprises : des invitations simples et faciles ne nécessitent qu’une adresse e-mail. Les utilisateurs ne sont pas tenus de s’inscrire, de se connecter ou d’installer Teams pour participer à une réunion.

En plus de l’intégration du calendrier Outlook, la nouvelle intégration du calendrier Google (à venir) facilite la planification des réunions dans Microsoft Teams. Ensuite, il existe des outils et des capacités de réunion professionnels tels que le hall de réunion, les arrière-plans virtuels, le mode Ensemble, les sous-titres codés en direct et les réactions en direct. En outre, il est possible de démarrer un projet de groupe et d’organiser des réunions avec n’importe qui, d’attribuer des tâches à des coéquipiers et de créer des sondages pour recevoir rapidement des commentaires, le tout dans un seul hub avec le nouveau modèle de discussion de groupe pour les petites entreprises. Cette fonctionnalité sera bientôt disponible sur ordinateur et sur le Web.

Selon les données de LinkedIn, les offres d’emploi ouvertes des PME sont en hausse de 81,9% d’une année sur l’autre par rapport au 1er novembre 2020. Plus que jamais, les petites entreprises ont besoin de la flexibilité nécessaire pour embaucher de n’importe où et d’une technologie qui ouvre la porte à de nouveaux styles de travail des employés, tels que le travail synchrone. et la collaboration asynchrone. Teams Essentials offre aux petites entreprises un moyen abordable de travailler, de collaborer et de se développer.

