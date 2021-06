Travaillez maintenant depuis l’hôtel ! IRCTC propose des plans de voyage Nature pour Puri, Konark et Gopalpur; voir tarifs et autres détails

Les personnes intéressées peuvent choisir des destinations parmi Konark, Puri et Gopalpur.

IRCTC Work from Hotel with Nature Travel Packages : Alors que le travail à distance devient la nouvelle norme au milieu de la pandémie de COVID-19 en cours et que l’indépendance de l’emplacement devient une option de plus en plus viable, de nombreuses personnes cherchent à travailler dans des hôtels ou dans d’autres lieux bureaux à domicile. De plus, en raison de la pandémie, il y a eu une demande accrue pour des environnements plus isolés et privés en raison de problèmes de santé et de sécurité. Pour ceux qui envisagent de travailler à l’hôtel cet été, vous pouvez consulter les plans de voyage récemment lancés par la filiale des chemins de fer indiens, Indian Railway Catering and Tourism Corporation (IRCTC) pour les destinations balnéaires populaires d’Odisha-Puri, Konark et Gopalpur. .

Ces plans de voyage ont été lancés spécialement pour les professionnels qui souhaitent continuer leur travail de bureau dans un environnement naturel différent mais parmi la nature près de la plage, de la forêt dans le confort des chambres d’hôtel, où, avec leur routine, ils peuvent se détendre et profiter. Les personnes intéressées peuvent choisir des destinations parmi Konark, Puri et Gopalpur. Selon l’IRCTC, la durée du forfait serait d’un minimum de trois nuits qui peut être prolongée au prorata. En outre, des forfaits de voyage similaires sont également à l’étude pour d’autres endroits, a affirmé la société.

Selon l’IRCTC, le forfait voyage de trois nuits et quatre jours pour Puri commence à Rs 6 165 ; pour Konark, le forfait commence à Rs 12 600 ; pour Gopalpur, le forfait voyage commence à Rs 19 945. Tous ces forfaits de voyage IRCTC comprennent des chambres désinfectées, les trois repas (petit-déjeuner, déjeuner, dîner), deux fois thé ou café, un parking sécurisé pour le véhicule, une connexion Wi-Fi gratuite, une assurance voyage. La société a en outre affirmé que des protocoles de sécurité stricts liés au COVID-19 et des normes d’hygiène élevées étaient maintenus. La réservation a déjà commencé à partir du 9 juin 2021. Les forfaits de voyage IRCTC peuvent être réservés en ligne via « irctctourism.com » ou via l’application mobile IRCTC Tourism.

