Travaillez pour les Cambridges ! Kate et William recherchent un professionnel « avant-gardiste » pour rejoindre l’équipe | Royale | Nouvelles

Le duc et la duchesse de Cambridge recrutent un directeur financier pour leur Fondation royale. Dans la demande d’emploi publiée sur LinkedIn, le couple a déclaré qu’il recherchait un professionnel « hautement motivé » et « avant-gardiste ».

Le message se lit comme suit : « Nous recrutons un directeur financier à la Fondation royale !

« Le rôle parfait pour un professionnel de la finance très motivé et avant-gardiste doté de solides compétences techniques pour assister et suppléer le directeur financier. »

L’offre d’emploi indiquait que le candidat « s’approprierait les aspects opérationnels », notamment la comptabilité financière, la gestion et les rapports statutaires, ainsi que les partenariats commerciaux financiers.

William et Kate s’attendent à ce que le candidat retenu soit pleinement qualifié (ACA/ACCA/CIMA/CIPFA) avec une expérience post-qualification acquise dans le secteur caritatif, commercial ou au sens large.

L’annonce poursuivait : « C’est une opportunité fantastique pour un professionnel de la finance de haut calibre qui cherche à avoir un impact dans le secteur et fournira une excellente plate-forme dans votre carrière. »

La Fondation est un organisme de bienfaisance qui soutient le travail du prince William et de Kate Middleton.

Leurs projets tournent autour de la conservation, de la petite enfance, de la santé mentale et des intervenants d’urgence.

Le duc et la duchesse de Cambridge recherchent également un responsable des communications numériques au palais de Kensington.

La description de poste ajoute : « The Household croit que la diversité de la société moderne est son plus grand atout.

« Nous reflétons cela dans les politiques visant à attirer, employer et récompenser les meilleurs talents, sans distinction de sexe, de race, d’origine ethnique ou nationale, de handicap, de religion, d’orientation sexuelle ou d’âge.

« Notre processus de recrutement nous permet de recruter parmi le plus grand bassin disponible avec une approche juste, ouverte et accessible.

« Il est important pour nous que tous les employés puissent contribuer à leur potentiel maximum et que nous puissions tirer notre force de notre diversité.

« C’est pourquoi nous poursuivons nos efforts pour rendre notre organisation diversifiée et inclusive. »

Les candidats potentiels ont jusqu’au 14 novembre 23h55 pour soumettre leur candidature.

Il y a également six postes vacants pour des emplois travaillant avec le ménage Prince of Wales, 72 ans, et Camilla Parker-Bowles, 74 ans.

Il s’agit notamment du directeur financier qui pourrait recevoir jusqu’à 45 000 £ par an et d’un chef de partie itinérant travaillant 45 heures par semaine.