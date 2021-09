Travaillez, regardez des séries ou étudiez avec ce Mini PC avec i3 et 8 Go de RAM, pour seulement 279 euros | La technologie

in

Si vous recherchez un ordinateur fixe à connecter à un moniteur, mais que vous ne voulez pas d’ordinateur de bureau, ce Mini PC est vraiment polyvalent et bénéficie d’une bonne remise sur Amazon.

Les ordinateurs portables sont les ordinateurs les plus vendus, mais si vous n’avez besoin que d’un PC à utiliser à la maison ou au bureau, un MiniPC va vous coûter beaucoup moins cher.

Les Mini mini PC Beelink U55 avec processeur Intel Core i3 et 8 Go de RAM Il bénéficie d’une remise de 70 euros et reste à seulement 279 euros, avec la livraison gratuite en une journée. Gardez à l’esprit que pour obtenir ce prix, vous devez activer la case à cocher Bon de 30 euros qui est juste en dessous du prix.

C’est un mini PC de la marque Beelink, l’un des plus connus, qui ne mesure que 12,4 x 11,3 x 4,1 cm et pèse 800 grammes.

Mini PC avec i3, 8 Go de RAM et Windows 10 pour seulement 279 euros

C’est un mini-ordinateur très bien équilibré, équipé de le processeur Intel Core i3 5005U, avec 2 cœurs à 2 GHz, et 8 Go de RAM. Cela a aussi, une puce graphique Intel HD 5500, capable d’afficher des graphiques et des vidéos 4K.

Les applications se chargeront rapidement grâce au SSD de 256 Go intégré.

Les Mini PC Beelink U55 Mini Il a tout ce dont vous avez besoin pour commencer à l’utiliser simplement en l’allumant : a Windows 10 pré-installé, et a également Connecteur double bande AC WiFI et Gigabit Ethernet (jusqu’à 1 Gbit/s).

Dans la section des sorties et des connecteurs, il est bien équipé avec deux sorties HDMI 1.4 travailler avec deux moniteurs en même temps, 2 USB 2.0, 2 USB 3.0, 1 USB type C, emplacement pour carte TF et prise casque.

C’est un ordinateur approprié pour travailler sur des tâches bureautiques, des études, du multimédia et des jeux simples.

