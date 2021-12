Travala.com intègre SHIB aux options de paiement cryptographiques prises en charge

Le Shiba Inu (SHIB/USD) a réalisé des avancées importantes ces derniers mois. Le jeton mème a remporté une autre grande victoire après avoir été présenté sur Travala.com, l’un des principaux sites Web de voyage. Le jeton meme sera désormais un moyen de paiement accepté pour ceux qui utilisent le site Web de voyage.

Travala.com est une plateforme de voyage basée en Australie. La plateforme prend en charge plus de 2 millions d’hôtels dans le monde et propose des réservations sur plus de 600 compagnies aériennes différentes. Les utilisateurs peuvent désormais utiliser Shiba Inu pour payer leurs déplacements via ce site.

Travala accepte les paiements SHIB

Travala.com a été un grand partisan des paiements cryptographiques. La société accepte plus de 40 crypto-monnaies populaires comme paiements. La plate-forme prend en charge AVA, son jeton natif basé sur Ethereum (ETH / USD) et les blockchains Binance Smart Chain.

Le site Web de voyage de Travala utilise une approche communautaire pour répertorier les crypto-monnaies. En novembre, il a publié un sondage sur Twitter demandant le prochain jeton qui devrait être ajouté à la plateforme. Shiba Inu est sorti vainqueur de ce sondage, ayant accumulé 3,4 millions de votes.

Félicitations à @Shibtoken pour avoir remporté la bataille des jetons sur # Travala. $ SHIB est désormais répertorié comme méthode de paiement sur https://t.co/CL8FxBfPc0 pour réserver plus de 3 millions de produits de voyage dans le monde entier Rejoignez le programme $ AVA Smart pour obtenir jusqu’à 13% d’économies supplémentaires 👉 https://t.co/iqw9MLLbew pic.twitter.com/YiHDQvt2gN – Travala.com (@travalacom) 7 décembre 2021

La communauté Shiba Inu a été considérée comme l’un des piliers les plus solides du jeton, et c’est pourquoi le jeton évolue vers de plus hauts sommets et accumule une grande popularité sur le marché.

La popularité croissante du Shiba Inu

Au cours des derniers mois, le jeton SHIB a fait le plus de gros titres sur les graphiques cryptographiques. Sa popularité croissante et le nombre de détenteurs ont conduit à l’acceptation du token comme moyen de paiement sur diverses plateformes, telles que les cinémas AMC.

Le jeton a également été coté sur des bourses majeures telles que Binance, Coinbase, Gemini et Kraken. Le seul échange de premier plan qui ne répertorie pas encore le jeton est Robinhood. Cependant, une pétition est déjà en cours pour faire pression sur Robinhood pour inclure le jeton.

Malgré la récession globale du marché, le nombre de détenteurs de SHIB a dépassé le million. L’équipe de développement de SHIB travaille également sur des initiatives telles que les plans récemment révélés pour s’aventurer dans le métaverse.

Le nombre croissant de gros titres et leur popularité pourraient également être la raison pour laquelle le jeton n’a pas effacé tous ses gains récents et malgré le récent marché baissier, il se maintient toujours au-dessus de 0,000040 $.

Le post Travala.com intègre SHIB aux options de paiement cryptographiques prises en charge est apparu en premier sur Invezz.