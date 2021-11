Travaux d’amélioration et de renforcement sanctionnés pour divers projets de routes nationales ; détails ici

Divers travaux de la route nationale ont été sanctionnés.

Les grands projets du gouvernement Modi pour améliorer et moderniser les routes nationales ! Récemment, le ministre de l’Union des transports routiers et des autoroutes, Nitin Gadkari, a autorisé l’élargissement et le renforcement des travaux de la NH-334A (tronçon Purkaji – Laksar – Haridwar) à deux voies avec accotement asphalté en mode Engineering Procurement Construction (EPC) dans l’état de Uttar Pradesh avec un budget de Rs 227,06 crores. Le ministre des Transports routiers et des autoroutes, dans une série de tweets, a récemment informé de la sanction de trois autres projets NH dans l’État. Le ministre de l’Union a également sanctionné l’élargissement et le renforcement des travaux du NH-330D (section de Sitapur à Kurain) à deux voies avec accotement pavé en mode EPC avec un budget de Rs 505 crores, a déclaré le ministère des Transports routiers et des Autoroutes.

Selon le ministère, les travaux de développement de l’éperon à accès contrôlé à six voies vers Haridwar de Delhi – Saharanpur – Dehradun corridor économique en mode de rente hybride dans le cadre du projet de chemin de fer Bharatmala Pariyojana du gouvernement Modi ont été sanctionnés avec un budget de Rs 2095,21 crores dans les États de l’Uttar Pradesh et de l’Uttarakhand. En outre, les travaux d’amélioration et de modernisation du NH-227A (près de Sikriiganj à Barhaiganj) à deux voies avec accotement pavé en mode EPC ont été sanctionnés avec un budget de Rs 403,36 crores, a indiqué le ministère.

En dehors de ces projets, Gadkari a également déclaré que les travaux d’élargissement et d’amélioration à quatre voies avec accotement pavé de Dillai à Lahorijan de Daboka – Manja Package 7 de NH-29 ont été approuvés en mode EPC avec un budget de Rs 204,10 crore dans le état de l’Assam. De plus, les travaux de construction de trois réalignements Drass, Kharboo et Kargil entre Pandrass – Pashkyum sur la route Zozila – Kargil – Leh (NH-1) à deux voies dans le cadre du projet Vijayak (BRO) ont été approuvés en mode EPC avec un budget de Rs 426,14 crore dans le territoire de l’Union du Ladakh.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.