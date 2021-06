Travaux d’atténuation des glissements de terrain achevés le long de la route Badrinath dans l’Uttarakhand ; Tout ce que tu as besoin de savoir

Un remblai d’éboulis de 320 mètres de long et de 10 mètres de haut a également été construit pour protéger la route de l’impact direct lorsque des débris et des roches tombent.

Les régions vallonnées de l’Uttarakhand sont sujettes aux glissements de terrain et de nombreuses dévastations ont été observées à cause de ce phénomène au cours de la dernière année, qui a coûté des vies et des biens. Afin d’atténuer les risques, le ministère des routes et des autoroutes de l’Union a demandé de l’aide pour fournir des solutions et s’est associé au fournisseur de solutions de génie civil, Maccaferri. La solution a maintenant été mise en œuvre alors que le Maccaferri achève la construction du mur de sol renforcé sur la NH-58 en passant par Lambagarh, Uttarakhand. C’est aussi la route qui mène au sanctuaire de Badrinath. Certes, depuis de nombreuses années, des événements météorologiques extrêmes ainsi que des facteurs d’origine humaine ont causé de lourdes pertes et des dommages aux infrastructures. Chaque fois qu’un glissement de terrain se produit pendant la mousson, il perturbe la circulation et retient également les fidèles pendant des jours dans une région particulière, limitant ainsi les déplacements.

La solution mise en œuvre par le gouvernement en partenariat avec Maccaferri devrait « contrer les forces déstabilisatrices dans l’espace restreint » et améliorer encore la sécurité ainsi que la qualité de la route dans la région. Selon une note de presse publiée par Maccaferri, le projet consistait à construire un mur de sol renforcé d’une hauteur maximale de 44 mètres. Cela devait être soutenu par des gabions comme façade et une géogrille à haute résistance. La construction devait se faire sur un tronçon de 500 mètres. Pour être sûr, les gabions sont des cages conçues à partir de treillis métallique en acier tissé hexagonal à double torsion.

En dehors de cela, un remblai d’éboulis de 320 mètres de long et de 10 mètres de haut a également été construit pour protéger la route de l’impact direct lorsque des débris et des roches tombent. De plus, l’entreprise a également construit une chaussée flexible dans le cadre de ce projet.

Selon l’entreprise, la construction du projet n’a pas été facile et Maccaferri a dû faire face à deux défis majeurs pendant la construction. La première difficulté a été de terminer le projet pendant une période de travaux de construction limitée à 5 mois par an. En raison de la mousson, des chutes de neige ou de la ruée des pèlerins vers le sanctuaire, le calendrier des activités de construction dans la région reste à cinq mois seulement. En dehors de cela, le deuxième défi clé, selon Maccaferri, était de “maintenir la route étroite existante ouverte et d’assurer une circulation fluide et sûre pendant la construction du projet”.

Vikramjiet Roy, directeur général de Maccaferri India, a déclaré que la construction du mur de sol renforcé dans la région de Lambagarh s’est avérée être une solution économique et a contribué à une faible empreinte carbone. La principale raison derrière cela était que les pierres ainsi que les matériaux de remblai utilisés pour la construction étaient d’origine locale. À l’avenir, on s’attend à ce que le renforcement du mur de sol réduise l’impact des glissements de terrain.

