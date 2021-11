TRAVAUX DE NON-CONFORMITÉ ! L’ADMINISTRATION DE LA BIDEN SUSPEND LE MANDAT « VACCIN » POUR LES ENTREPRISES

par Mac Slavo, SHTF Plan :

Les médias grand public ne diront la vérité à personne, mais le non-respect massif et l’opposition à cette tyrannie sont ce qui a poussé l’administration Biden à suspendre son mandat de « vaccin ». C’est une violation des droits humains fondamentaux et les gens ont tenu bon et ont déjà perdu leur emploi à cause de cela.

L’establishment cache une résistance de masse aux mandats de vaccination avec la farce « Striketober »

Résister à la tyrannie dépend du courage de ne pas se conformer

La constitutionnalité de celui-ci est sans conséquence. Comme Lysander Spooner l’a dit : « Mais que la Constitution soit vraiment une chose ou une autre, cela est certain – qu’elle a soit autorisé un gouvernement comme celui que nous avons eu, soit qu’elle a été impuissante à l’empêcher. Dans les deux cas, il est inapte à exister.

LA VÉRITÉ VIT sur https://sgtreport.tv/

Ceux qui pensent avoir le droit de gouverner ne se soucient pas du tout des droits de quelque nature que ce soit et nous savons de toute façon que la constitution a disparu depuis longtemps. Même si les tribunaux ont déclaré que ce mandat doit être suspendu, nous ne devrions jamais faire confiance au système judiciaire pour faire ce qui est juste ou moral. Cette confiance doit être en nous-mêmes et en sachant que nous pouvons désobéir à ces sociopathes.

L’Administration de la sécurité et de la santé au travail (OSHA) a publié un avis sur son site Web, indiquant que l’agence a suspendu la mise en œuvre et l’application du mandat de vaccination pour les employeurs comptant 100 travailleurs ou plus. L’OSHA a fait valoir qu’il « reste confiant dans son autorité pour protéger les travailleurs en cas d’urgence », mais a noté que la Cour d’appel des États-Unis pour le cinquième circuit a ordonné à l’administration de suspendre l’application du mandat de Biden jusqu’à ce qu’une nouvelle décision soit rendue. –RT

La cour d’appel du Sixième Circut décidera si les entreprises devraient ou non forcer leurs employés à prendre des photos des médicaments expérimentaux de thérapie génique. Mais pour le moment, même les totalitaires au gouvernement pensent que cela est peut-être allé trop loin. Mais ce n’est pas comme s’ils se souciaient du tout de nous, et ne l’oubliez pas. Il s’agit de savoir que beaucoup refuseront toujours de se conformer et étaient prêts à perdre leur emploi à cause de cela.

Quand suffisamment de gens se lèvent, désobéissent et refusent de suivre les ordres des tyrans, les tyrans perdent le pouvoir. Imaginez quel genre de monde nous pourrions avoir si nous étions solidaires des entreprises et que tous refusaient d’être extorqués (taxés) plus longtemps ? Nous avons le pouvoir d’apporter les changements dont nous avons besoin, mais nous devons nous lever avec audace dans le non-respect et savoir qu’aucun autre être humain n’a plus de droits sur notre vie et nos biens que nous. Nous ne sommes pas nés pour être leurs esclaves.

Lire la suite @ SHTFPlan.com

Lien source