Travaux de réaménagement de Central Vista suivant normes non polluantes : Centre à SC

Pour s’assurer que la construction ne cause aucune pollution, le développement du nouveau bâtiment du Parlement et le réaménagement de l’avenue Central Vista se font en respectant toutes les conditions des règles de gestion des déchets de construction et de démolition, a déclaré le gouvernement central à la Cour suprême. mercredi. Le directeur de Central Vista, dans un affidavit déposé auprès de la plus haute juridiction, a déclaré qu’en ce qui concerne ces projets, le gouvernement a pris toutes les mesures envisagées dans le cadre des règles de construction et de démolition et de gestion des déchets qui, entre autres, incluent des mesures telles que la utilisation d’un pistolet anti-smog, d’un système de pulvérisation de brouillard, utilisation d’une bande transporteuse pour transférer des matériaux de construction, utilisation d’un abat-poussière comme le chlorure de magnésium, maintien de tous les matériaux de construction à l’état humide, etc., selon un rapport d’IE.

Lors de l’audition d’un plaidoyer demandant des mesures pour freiner la pollution de l’air dans la capitale nationale plus tôt cette semaine, la Cour suprême avait demandé au gouvernement central d’expliquer ce qu’il faisait au sujet des activités de construction dans les zones de sa juridiction. En réponse à cela, l’affidavit indique qu’à l’heure actuelle, les travaux de construction entrepris par le centre sont en deux parties – le nouveau bâtiment du Parlement et les avenues Central Vista ainsi que les chemins de fer, le métro, les aéroports, les terminaux de bus interétatiques, etc. En dehors de ceux-ci, toutes les autres constructions Les travaux entrepris par CPWD à Delhi-NCR, selon le rapport CPWD, ont été arrêtés conformément aux instructions de la Commission pour la gestion de la qualité de l’air dans la RCN et les zones adjacentes, a-t-il ajouté.

Dans le but de lutter contre l’augmentation des niveaux de pollution, la Commission avait ordonné aux États de la région de la capitale nationale et au gouvernement de Delhi le 16 novembre de veiller à arrêter les activités de construction et de démolition jusqu’au 21 novembre. les services ferroviaires, y compris les aéroports, les gares et les ISBT autres que les activités liées à la défense/la sécurité nationale ou les projets d’importance nationale du champ d’application de l’interdiction « sous réserve du strict respect des règles de gestion des déchets de construction et de démolition ainsi que des normes de contrôle de la poussière, y compris le respect des les directives de la Commission.

Le ministre de l’Environnement de Delhi Gopal Rai a demandé au DPCC d’émettre des avis au CPWD pour la poursuite de la construction sur le site de Central Vista malgré l’interdiction ainsi que pour la violation des normes d’atténuation de la poussière. Mercredi, Gopal Rai a visité le site de Central Vista pour une inspection, après avoir reçu des plaintes concernant la progression de la construction malgré l’interdiction des activités de construction et de démolition. Le comité de contrôle de la pollution de Delhi a été chargé d’émettre deux avis distincts – un avis à émettre pour la violation de l’interdiction de construire et un autre pour la violation des directives anti-poussière. D’ici jeudi, le CPWD devra répondre à ces avis, et en fonction de la réponse, d’autres mesures seront probablement prises, selon Rai.

