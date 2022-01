Travaux en cours sur le nouveau paddock du Circuit de Barcelona-Catalunya

Le Circuit de Barcelona-Catalunya fait l’objet d’une cure de jouvence avant que la Formule 1 ne revienne en ville pour les essais de pré-saison.



Le site est devenu l’une des étapes les plus anciennes du calendrier de Formule 1, ayant organisé le Grand Prix d’Espagne chaque année depuis 1991 sans interruption.

Mais des mises à jour de la piste de 31 ans sont en cours, d’abord mises en évidence par un tweet envoyé par le Circuit de Barcelona-Catalunya lui-même, indiquant qu’un nouveau paddock va être construit, bien que de précieux petits détails aient été ajoutés au temps.

Bientôt un nouveau paddock ! ️ pic.twitter.com/CJb3hhEAbd — Circuit de Barcelone-Catalogne (@Circuitcat_eng) 15 décembre 2021

Cependant, les images de l’analyste de DAZN F1 Albert Fabrega ont montré que les travaux de construction étaient bel et bien en cours.

Circuit de Siguen las obras en el. El nuevo paddock estará listo para los test de pretemporada de 23, 24 y 25 de febrero. Travaux en cours au @Circuitcat_es. Nouveau paddock pour être prêt pour les tests de pré-saison F1 les 23,24,25 février.#F1 pic.twitter.com/Gp6zFBMONy – Albert Fabrega (@AlbertFabrega) 31 décembre 2021

Il est intéressant de noter que, outre les modifications apportées au paddock, la photo finale semble également indiquer l’emplacement potentiel d’une nouvelle tribune.

Comme mentionné dans le tweet, ces mises à niveau devraient être terminées à temps pour le premier test de pré-saison de Formule 1, où les challengers 2022 radicalement révisés entreront en piste pour la première fois, suite à l’introduction de nouvelles réglementations pour la saison à venir. .

En novembre de l’année dernière, le Circuit de Barcelona-Catalunya a prolongé son accord avec la Formule 1 pour accueillir le Grand Prix d’Espagne jusqu’en 2026, après avoir été informé par le PDG de la Formule 1, Stefano Domenicali, que la piste doit moderniser ses installations pour rester dans le calendrier.

Le gouvernement local de Catalogne a donné le feu vert à la signature de l’accord, s’engageant à mettre à niveau la piste requise, tandis que de nouveaux plans ont été élaborés pour rendre la piste plus respectueuse de l’environnement.

Lewis Hamilton et Michael Schumacher partagent le record du plus grand nombre de victoires sur la piste, y ayant tous deux remporté le Grand Prix d’Espagne à six reprises.

Pour Hamilton, c’est devenu un véritable bastion, après avoir remporté les cinq derniers GP d’Espagne.