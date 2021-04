Travaux financiers bavarois: la dette du FC Barcelone ruine le petit-déjeuner de Karl-Heinz Rummenigge

Dans une récente interview, Karl-Heinz Rummenigge, le pilier du Bayern Munich, a été interrogé sur la crise de la dette largement rapportée du FC Barcelone. Sa réponse a été franche et directe: «J’ai lu les dettes de Barcelone en prenant le petit-déjeuner et j’ai failli m’étouffer.»

Rummenigge a poursuivi en disant qu’il ne pouvait pas dormir la nuit si son organisation bien-aimée avait cette dette et que le Bayern continuerait à agir comme des «enfants modèles» tout en poursuivant leur double objectif de réussite sportive et de stabilité économique.

À maintes reprises, les gens se demandent comment Barcelone continue de poursuivre ses joueurs et même de fonctionner avec les énormes dettes, à court et à long terme, que le club porte? Jetons un coup d’œil à la situation actuelle de la dette du FC Barcelone, à sa signification et à sa comparaison avec les finances du Bayern et d’autres équipes de haut niveau qui ont des problèmes de dette.

La situation actuelle de Barcelone

Alors que les gros titres aiment crier que le FC Barcelone est en crise en portant plus d’un milliard d’euros de dettes pour le moment, le nombre, bien que grand, ne signifie rien sans contexte. Aux fins de cet article, utilisons simplement le chiffre de 1,2 milliard d’euros pour la dette actuelle du Barça. La valeur de l’ensemble du club est estimée à environ 4 milliards d’euros, ce qui signifie que leur dette représente environ 30% de leur valeur totale. Pour le contexte, la dette du Bayern a tendance à représenter moins de 5% des revenus du club, qui sont évidemment beaucoup plus faibles que la valeur totale du Bayern. Si les revenus du Bayern tournent autour de 700 millions d’euros par an, ils pourraient avoir une dette d’environ 35 millions d’euros dans une mauvaise année. Ainsi, pour une comparaison de pommes à pommes, le Bayern ayant une valeur d’environ 3 milliards d’euros, la dette du Bayern pourrait représenter environ 1% de sa valeur.

Mais comment cela se compare-t-il aux autres clubs? Bien que le chiffre absolu semble historiquement élevé, il en termes relatifs leur niveau d’endettement n’est pas inconnu. Si la dette du Barça est de 1,173 milliard d’euros et sa dette nette de 488 millions d’euros, la dette du Real Madrid atteint 901 millions d’euros et 355 millions d’euros également – pas au niveau du Barça, mais pas si loin.

Mais les chiffres bruts ne disent même pas la moitié de l’histoire. Comme tout propriétaire sait que les deux éléments clés de la dette (après le montant du principal) sont le taux d’intérêt et le temps dont vous disposez pour le rembourser. Si vous avez une hypothèque de 500 000 € sur votre maison et que vous devez la rembourser en cinq ans, cela peut être impossible. Mais si vous avez vingt ou trente ans, ce n’est pas si grave. Pour le Barça, il y a de mauvaises nouvelles sur ce front, environ 77% de la dette est apparemment due à court terme. Bien que cela ne soit pas défini, cela signifie probablement dans les deux ou trois prochaines années, certains rapports indiquant que près de 300 millions d’euros de dette arriveront à échéance ce printemps à un moment donné.

Pour répondre à ces obligations à plus court terme, le Barça a des options. Ils peuvent essayer de le convertir en dette à long terme (le reste de leur dette au-delà des 77% serait à 30 ans), ils peuvent lever des capitaux et rembourser la dette à court terme, ou ils peuvent la réduire. la route via des prêts à plus court terme. Ils devront probablement avoir un mélange des trois et ils auraient récemment emprunté 500 millions d’euros à Goldman Sachs pour poursuivre leurs activités.

Il y a de bonnes nouvelles pour le Barça sur le front des taux d’intérêt. Les taux d’intérêt sont à un niveau historiquement bas, l’argent provenant de Goldman Sachs serait de l’ordre de 3 à 4%. Si le Barça pouvait stabiliser ou arrêter la croissance de sa dette, il ne leur coûterait que 30 à 40 millions d’euros par an pour porter une dette d’un milliard d’euros. Pas de changement, mais pas non plus une menace existentielle.

Pour donner une autre perspective, la dette de Manchester United après le rachat est passée à plus de 700 millions de livres sterling (oui, livres – je vous épargnerai le travail – ce serait un peu plus d’un milliard d’euros d’argent d’aujourd’hui). Cependant, cette dette a été financée en différentes tranches avec des taux d’intérêt allant d’environ 8% à 16%. Beaucoup plus corrosif que le sort actuel du Barça.

Les racines du problème

Le resserrement de la dette du Barça découle de deux facteurs clés. Le premier est l’arrêt de la pandémie actuelle et le second est leur mauvaise gestion financière.

La pandémie a durement frappé le FC Barcelone. Outre la perte évidente de revenus le jour du match sur un stade de 99000 places, leur musée génère plus de 50 millions d’euros de revenus par an, leurs écoles de football plus de 15 millions d’euros et leurs multiples points de vente des millions d’autres. Tout cela s’est tout simplement asséché pendant la pandémie.

Sans se plonger dans leur historique de transferts, leur masse salariale est également gonflée. De nombreux experts financiers du football suggèrent qu’environ 60% des revenus destinés aux salaires représentent un niveau élevé mais sain. La Liga, qui a un plafond salarial, fixe un maximum de 70% par les règles de la ligue. Le Barça a dansé à la limite du plafond salarial, glissant souvent de près de 70%, mais avec la baisse soudaine des revenus, il semble qu’ils seront bien au-dessus de ce niveau pour la saison en cours. Il reste à voir quelle discipline, le cas échéant, la ligue distribuera pour cette violation. Bien qu’ils aient réduit leur masse salariale de 80 millions d’euros par an, ils devraient toujours dépasser le plafond salarial.

Photo de MANU FERNANDEZ, LLUIS GENE / . via .

Les travaux de réparation sont en cours

Le FC Barcelone prend déjà des mesures pour attirer des investisseurs pour aider à rembourser d’importants montants de la dette à court terme, mais il reste à voir quel impact cela aura sur le club. Étant donné que Barcelone est un club appartenant à des fans, ils doivent être quelque peu créatifs, presque sournois, dans la manière d’attirer les investisseurs. Il semble que le club va séparer certains de ses avoirs, notamment l’immobilier, l’académie et divers droits numériques, en une société distincte et vendre une participation minoritaire dans cet organisme autonome à divers groupes d’investissement.

Le problème des salaires est sur le point de se résoudre. Le contrat de 100 millions d’euros plus un an de Messi est sur le point de se terminer. Le salaire de ce joueur légendaire représenterait 40% ou plus de la masse salariale du club entier. À moins que Messi ne veuille accepter une réduction de salaire massive, il vaut mieux le laisser partir cet été plutôt que d’hypothéquer davantage son avenir à un joueur.

Enfin, en raison de la pandémie, un grand nombre de groupes d’investissement dans le sport se sont constitués en contrôlant des milliards de dollars en capital. Ils surveillent les grandes ligues de football en Europe pour détecter des signes de faiblesse financière et sont prêts à intervenir pour «aider» les équipes dans leurs moments difficiles. Cela signifie qu’il y a beaucoup d’argent que Barcelone peut emprunter, mais l’inconvénient est que leurs taux d’intérêt ne seront probablement pas au niveau de 3%.

Mais selon les données du blogueur financier Kieron O’Connor (alias Swiss Ramble) sur les pertes d’équipe l’année dernière, les fonds d’investissement ne manqueront pas d’objectifs:

1. Benfica + 42 M € de bénéfice

2. Ajax + 20 M € de bénéfice

3. Real Madrid 0 €

4. Celtique 0 €

5. Atletico Madrid – Perte de 2 millions d’euros

6. Latium – Perte de 16 M €

7. Napoli – 19 M € de perte

8. Rangers – 20 millions d’euros de défaite

9. Manchester United – 26 M € de perte

10. Olympique Lyonnais – 37 M € de perte

11. Borussia Dortmund – 44 M € de perte

12. Southampton – 71 millions d’euros de perte

13. Tottenham Hotspur – 72 M € de perte

14. Juventus – perte de 90 millions d’euros

15. Barcelone – 97 millions d’euros de perte

16. Inter Milan – perte de 100 millions d’euros

17. Everton – Perte de 158 millions d’euros

18. AC Milan – Défaite de 195 millions d’euros

19. Roma – Perte de 204 millions d’euros

(avec merci à Planet Football pour la compilation des données)

Dernières pensées

Les clubs de football légendaires comme le Bayern Munich et Barcelone sont littéralement des machines à gagner de l’argent. Depuis l’an 2000, Barcelone a multiplié par six ses revenus, dépassant largement l’inflation. La différence dans les résultats financiers provient simplement de la solidité de leurs plans économiques.

Le Barça a subi une crise financière en 2010 et en fait maintenant face à une autre. Le Bayern a choisi une croissance conservatrice constante au cours de cette période, tout en ne sacrifiant pas le succès sur le terrain. La direction de Barcelone a été à courte vue, motivée par l’ego et étonnamment inefficace. Les résultats parlent d’eux-mêmes.

Le Bayern poursuit son succès sur le terrain même face à la pandémie, tandis que Barcelone semble au bord d’un important recul. Mettre de l’ordre dans leur situation financière semble presque certain de réduire la compétitivité sportive au cours des prochaines années. Un changement radical de philosophie est nécessaire pour que le Blaugrana revienne à une gloire constante.