Travel + Leisure lance la réservation en ligne et les abonnements

Travel + Leisure Club est un nouveau service de réservation de voyages et de conciergerie par abonnement.

Voyage + Loisirs Groupe/Voyage + Leisure Co.

Des clubs de jets privés aux adhésions aux parcs à thème, les services d’abonnement sont de plus en plus la voie à suivre lorsqu’il s’agit de vacances et autres voyages de loisirs.

Par exemple, les sites Internet Tripadvisor et Scott’s Cheap Flights – tous deux gratuits pour les utilisateurs dans leurs versions de base – ont chacun déployé cette année des plans d’abonnement premium qui offrent à ceux qui sont prêts à payer des frais annuels des avantages supplémentaires et un accès à des tarifs spéciaux.

Aujourd’hui, Travel + Leisure Co., qui possède environ 20 marques de villégiature, de clubs de voyage et de voyages lifestyle, revendique l’espace avec son nouveau Travel + Leisure Club en ligne, lié au contenu éditorial publié dans son magazine signature Travel + Leisure.

Alors que tous les lecteurs pourront désormais réserver des voyages vers les destinations présentées dans la publication via la nouvelle plate-forme gratuite Travel + Leisure GO, les membres du club bénéficieront d’avantages premium tels que des itinéraires exclusifs et des tarifs et avantages préférentiels, selon Noah, président du groupe Travel + Leisure. Brodsky.

“Lorsque nous avons acquis la marque Travel + Leisure en janvier, l’une des choses que nous avons entendues à maintes reprises de la part des éditeurs, des abonnés et des annonceurs était qu’avec tout ce contenu incroyable, c’est fou qu’il n’y ait pas de bouton” réserver maintenant ” – c’est donc ce que nous ” l’avons fait », a-t-il déclaré, faisant référence à l’acquisition de la marque par l’ancienne Wyndham Destinations, maintenant Travel + Leisure Co., à Meredith Corp. dans le cadre d’un accord de 100 millions de dollars.

“Et nous avons lancé un club de voyage par abonnement, qui vous donne accès à un contenu incroyable de Travel + Leisure, à des itinéraires exclusifs et à des voyages inspirés par les éditeurs, ainsi qu’à de très bons prix et avantages préférentiels”, a ajouté Brodsky.

Les services d’abonnement sont une tendance dans tous les secteurs, grâce au contenu et à la valeur que le modèle offre aux consommateurs, a-t-il déclaré.

“C’est ce sur quoi nous parions ici : que Travel + Leisure est une marque qui peut être l’acteur le plus puissant dans le domaine des abonnements de voyage”, a déclaré Brodsky.

L’adhésion coûte 9,95 $ par mois à un tarif de lancement spécial, après une période d’essai gratuite de 30 jours. Ces frais finiront par atteindre 19,95 $, mais au moment de la publication, il n’y avait pas de délai pour une hausse des prix, selon un porte-parole.

Les abonnés bénéficient en moyenne de 25 % de réduction sur les tarifs de détail dans les hôtels et les centres de villégiature, ainsi que sur les tarifs réservés aux membres sur la location de voitures, les activités et plus encore, selon la société. L’inventaire se compose de plus de 600 000 propriétés, de plus de 345 000 options d’activités et de produits et services de toutes les grandes sociétés de location de voitures et de dizaines de grands transporteurs aériens.

Les membres bénéficient également d’un abonnement au magazine Travel + Leisure et à des services de conciergerie pour obtenir de l’aide pour tout, des rénovations domiciliaires inspirées des séries de photos de la publication à la sécurisation des billets de spectacle et des réservations de restaurants. Le réseau de restauration comprend plus de 1 500 restaurants dans 30 pays et 120 villes, où les membres peuvent bénéficier d’avantages tels que des verres de vin gratuits ou des cours supplémentaires.

Travel + Leisure GO, quant à lui, est “un site de voyage de vente au détail en ligne ouvert qui relie des récits de voyage inspirants, des guides de destinations et des itinéraires organisés avec des outils de planification et de réservation, que ce soit pour des aventures quotidiennes ou une escapade unique”, selon l’entreprise.

En reconnaissance des World’s Best Awards 2021 du magazine Travel + Leisure, les membres du club et les visiteurs de Travel + Leisure GO peuvent réserver des itinéraires organisés avec les meilleures destinations, hôtels et activités des gagnants de cette année. Les expériences de voyage personnalisables commencent à 1 650 $ pour un séjour de quatre jours avec hébergement, activités et transport terrestre pour deux voyageurs.

Les récompenses et les liens des agents

Charleston, en Caroline du Sud, a été nommée destination n°1 aux États-Unis pour 2021 par le magazine Travel + Leisure.

Par exemple, une escapade immersive à Charleston, en Caroline du Sud – élue ville n°1 des États-Unis cette année – comprend l’hébergement à l’hôtel boutique Vendue, une navigation dans le port et une visite des ruelles et des passages cachés de la ville. Un séjour au Viceroy Chicago, nommé meilleur hôtel citadin des États-Unis continentaux, s’accompagne d’une visite « VIP exclusive » de l’Art Institute of Chicago et d’une « expérience privée d’accès anticipé » au Field Museum of Natural History.

Plus loin, Travel + Leisure propose également des itinéraires dans la meilleure station balnéaire mexicaine, le Viceroy Riviera Maya à Playa del Carmen, et à Florence, en Italie, classée parmi les 10 meilleures villes du monde. Au fur et à mesure que la pandémie se calmera, d’autres itinéraires outre-mer seront ajoutés, a déclaré Brodsky.

“Dans les mois à venir, nous allons ajouter plus de destinations mondiales, mais nous en avons ajouté plus aux États-Unis parce que nous savons que les consommateurs se sentent plus à l’aise de voyager à l’intérieur du pays”, a-t-il déclaré.

“Ces nouveaux itinéraires organisés sont un moyen tangible de vivre l’expérience” World’s Best “, tout en nous connectant avec le monde et en nourrissant notre désir humain fondamental de rendre des expériences de voyage authentiques et exceptionnelles accessibles à tous”, a déclaré Jacqui Gifford, rédactrice en chef de Voyage + Loisirs, dans un communiqué.

Il s’agit vraiment d’étendre notre mission de mettre le monde en vacances, avec différents clients dans un segment différent des voyages d’agrément. Noé Brodsky président du groupe Travel + Leisure

Brodsky a accepté.

“L’une des choses que Travel + Leisure a si bien fait depuis 50 ans est d’écrire un contenu aussi incroyablement inspirant, et même partir en voyage en famille peut être une source d’inspiration”, a-t-il déclaré. “Avec n’importe quel type de voyage et partout où vous êtes prêt à aller, il y a quelque chose d’incroyable à faire, et nous les avons tous répertoriés au même endroit – et les membres du club vont bénéficier d’économies vraiment incroyables et de services de conciergerie supplémentaires. “

Pour l’instant, le club et GO sont disponibles en ligne – respectivement sur clubtravelandleisure.com et go.travelandleisure.com – mais des applications mobiles sont en préparation, a déclaré Brodsky. Les membres du Club peuvent également réserver leurs itinéraires par téléphone auprès de la conciergerie.

Un lien avec le conseil consultatif des agents de voyages “A-List” de Travel + Leisure est également prévu, a déclaré Brodsky, alors même que la société se déplace elle-même dans l’espace de planification et de réservation de voyages. (La publication est connue pour compiler une liste annuelle de conseillers en voyages spécialisés dans diverses destinations et activités dans le monde.)

“Je pense que cela indique que les gens font toutes sortes de voyages”, a-t-il déclaré, notant que la planification de vacances couvre toute la gamme des recherches simples sur le Web pour trouver les meilleurs prix jusqu’à l’organisation d’un voyage coûteux d’une vie, “où vous voulez, avez besoin ou pouvez vous permettre des conseils spectaculaires de l’un des meilleurs conseillers en voyages au monde.”

“Et c’est là qu’intervient la liste A”, a ajouté Brodsky, notant que les concierges des clubs proposeront des références à des agents spécialisés. “Nous voyons absolument cela comme un continuum que la marque Travel + Leisure soutiendra.”

Ce qui n’obtiendra pas de placement préférentiel, c’est le propre portefeuille de propriétés de vacances Wyndham Destinations de Travel + Leisure Co.. “Travel + Leisure Group agit de manière totalement indépendante de ceux-ci et travaille avec le contenu éditorial de Travel + Leisure”, a déclaré Brodsky.

Bien que son équipe planifie les réservations d’itinéraires conformément au calendrier éditorial du magazine, “nous n’avons aucune influence sur le choix des endroits sur lesquels ils écrivent ou sur l’un des hôtels, des croisières ou des expériences”, a noté Brodsky. “Il n’y a aucun croisement sur le site.

“Nous sommes déjà le premier acteur dans les secteurs de l’industrie des voyages d’agrément dans lesquels nous étions déjà”, a-t-il ajouté. “Il s’agit vraiment d’étendre notre mission de mettre le monde en vacances, avec différents clients dans un segment différent des voyages d’agrément.”