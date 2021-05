‘Travelogue’: le voyage de la Ligue humaine dans un nouveau territoire

Mettant en vedette le hit signature du groupe «Don’t You Want Me», Dare de 1981, vendu multi-platine, sera pour toujours l’album le plus étroitement associé aux pionniers de la synth-pop de Sheffield. La Ligue humaine. Élégant, mélodique et toujours formidablement adapté à la radio, il est fréquemment cité comme l’une des sorties de référence de l’électro-pop, mais son attrait durable a souvent injustement éclipsé les premiers enregistrements innovants du groupe – notamment leurs débuts en 1979, Reproduction, et ensemble de deuxième année sublime, Carnet de route.

Avec le leader charismatique Phil Oakey soutenu habilement par ses fleurets vocaux nouvellement recrutés Joanne Catherall et Susan Ann Sulley, le Mk II, de l’ère Dare, Human League dégageait glamour et sophistication, mais c’était bien loin des débuts du groupe, lorsque les membres fondateurs Martyn Ware et Ian Craig Marsh ont répété dans une coutellerie désaffectée avec seulement deux synthétiseurs rudimentaires Korg et Roland.

Formé pendant la fomente du punk – qui a également galvanisé les contemporains de Sheffield tels que abc et The Comsat Angels – The Human League étaient à l’origine connus sous le nom de The Future; Ware et Marsh ont rencontré le chanteur Phil Oakey après le départ de leur chanteur d’origine, Adi Newton (plus tard de Clock DVA), et leur premier choix de remplaçant, Glenn Gregory, s’est avéré indisponible.

Rebaptisé The Human League, le trio a recruté le quatrième membre, le «directeur des visuels» Philip Adrian Wright, dont les projections de diapositives ont ajouté une dimension futuriste supplémentaire aux spectacles en direct de la Ligue. Virgin Records a signé le groupe après que l’empreinte indépendante de Bob Last basée à Edimbourg Fast Product a sorti deux 45 tours qui renforcent la réputation, “Being Boiled” et The Dignity Of Labor EP, alors que leur premier album Virgin, Reproduction, et leur single, “Empire State Human, »Ont été acclamés par la critique, tous deux vendus lentement.

Avec ses collègues pionniers de la synth-pop, Tubeway Army a dominé les charts britanniques avec “Are ‘Friends’ Electric?” en juin 1979, la Human League était sous pression pour livrer commercialement. Une percée était, cependant, juste au coin de la rue. Le groupe a interprété sa reprise dépouillée de «Rock’n’Roll» de Gary Glitter (extrait de leur EP Holiday 80) pour leur première machine à sous Top Of The Pops, en mars 1980, tandis que le deuxième album, Travelogue, a atteint le n ° 16 en le Top 40 britannique en mai.

Co-dirigé par le futur OMD Le producteur Richard Mainwaring, Travelogue, sorti le 23 mai 1980, était considérablement plus cohérent que le froid et austère Reproduction, et tandis que le fragile, cyclique «Toyota City» et poignant, «Dreams Of Leaving», lié à l’apartheid, conservait l’expérimentation originale de la Ligue. edge, la majeure partie de son contenu était hautement accessible. Le fanfaron «Life Kills» et une reprise ludique mais économique de «Only After Dark» de Mick Ronson prêtaient particulièrement lourdement au dancefloor, tandis que «The Black Hit Of Space» (une histoire mordante d’un disque si fade qu’il a consumé tout l’univers) affiché un méchant, Des étincelles-sque sens de l’humour.

Travelogue a fait allusion à un avenir de bon augure, mais en fin de compte, son succès n’a pas pu résoudre les contradictions internes de The Human League. Leur personnel s’est ensuite divisé en deux camps en novembre 1980, bien que ce schisme ait produit plus tard deux nouveaux groupes pop de renommée mondiale. La ligue humaine Mk II d’Oakey et Wright est revenue rafraîchie avec l’insurmontable Dare, et Ware et Marsh ont formé l’élégant Ciel 17 avec le chanteur Glenn Gregory.

