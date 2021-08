Traversée de la Manche : le président de Migration Watch UK affirme que le retour des bateaux peut arrêter la crise en cours | Politique | Nouvelles

Le président de Migration Watch UK a affirmé que le gouvernement britannique doit s’assurer que les Français reprennent de nombreux migrants qui entrent illégalement dans les eaux britanniques. Alp Mehmet, qui a lui-même émigré de Chypre au Royaume-Uni en 1956, a déclaré : « Nous devons persuader les Français qu’ils doivent les reprendre.

Il a ajouté: “Bien que nous hésitions et semblons incapables – réticents sinon incapables – de renvoyer des gens parce que les Français ne les auront pas, alors j’ai peur que les chiffres continuent d’affluer et d’augmenter.”

Au lieu de cela, il a suggéré: «Ce que nous devons montrer, c’est que ceux qui viennent ici pour demander l’asile, essaient de passer illégalement et le font, ne se verront pas accorder l’asile et qu’ils seront renvoyés soit là où ils sont venus, soit dans leur pays. d’origine.”

L’ex-diplomate a également déclaré à Express.co.uk que si les Français sont apparemment ouverts à des contrôles juxtaposés, ils adoptent des positions ridicules sur la police de la Manche.

Sur le fait que les Français n’arrêtent pas les canots tant qu’ils n’ont pas touché l’eau, Mehmet a déclaré: “Franchement, c’est un non-sens.”

Le président du groupe de réflexion indépendant et apolitique a affirmé que les accords actuels avec les Français n’avaient pas été avantageux pour la Grande-Bretagne.

Il a même décrit les paiements totaux de la Grande-Bretagne à la France, y compris le fonds de 55 millions de livres sterling pour les patrouilles françaises, comme un « énorme gaspillage d’argent ».

Mehmet a ajouté: “Nous leur donnons de l’argent pour faire le travail qu’ils devraient faire de toute façon.”

Le président de Migration Watch UK a également souligné que s’il en coûte jusqu’à 70 millions de livres sterling par an « de manière isolée » pour installer des croix de Calais dans les hôtels, le coût total est estimé à 1 milliard de livres sterling par an.

Les commentaires de M. Mehmet interviennent après que le ministère de l’Intérieur a confirmé qu’un nombre record de 828 migrants ont été interceptés par le Royaume-Uni alors qu’ils traversaient la Manche samedi.

Le nombre total de migrants traversant le détroit du Pas de Calais a déjà dépassé les 8417 personnes arrivées à bord de petits bateaux en 2020.

L’ancien ambassadeur en Islande, qui est devenu président de Migration Watch UK en juillet 2019, a averti que le nombre total en 2021 pourrait atteindre entre 25 000 et 30 000.

Cependant, lorsqu’on lui a demandé s’il était d’accord avec l’ancien chef du Brexit Party, Nigel Farage, que l’arrivée de migrants sur la côte du Kent constitue une “invasion”, M. le bon choix de mots.

Au lieu de cela, il a déclaré: “Ce dont nous parlons vraiment ici, c’est que beaucoup de gens viennent en canot pour faire leur vie dans ce pays.”

Parmi une majorité d’électeurs conservateurs et de partisans du Brexit, l’immigration est désormais considérée comme le problème le plus important auquel le pays est confronté.

Alors que le président de Migration Watch UK a affirmé que le fait que le gouvernement ne s’attaque pas aux passages de Calais pourrait « désillusionner » les gens et « déstabiliser notre propre système politique », il pense également que les politiques proposées par les travaillistes, le SNP et Lib Dem seraient « plus préjudiciables ».

Il a déclaré: «Peut-être que l’avantage du gouvernement est que si vous regardez ce qui est proposé par le Parti travailliste, par le SNP, par les libéraux-démocrates, franchement, leurs propositions et leurs politiques seraient encore plus préjudiciables au contrôle de l’immigration que le celles que le gouvernement a présentées et ce qu’ils ont l’intention de faire avec leur projet de loi sur la nationalité et les frontières qui est actuellement en cours d’examen au Parlement. »

Mais l’ex-diplomate a affirmé que le projet de loi sur la nationalité et les frontières pourrait ne pas conduire le Royaume-Uni à reprendre encore plus le contrôle de ses frontières.

“Cela peut modifier les choses ici et là, mais cela ne découragera certainement pas les passages illégaux”, a-t-il déclaré.

M. Mehmet a ajouté que cela donnerait au gouvernement la possibilité d’ouvrir des centres de traitement à l’étranger et à l’étranger, mais a fait valoir que l’ouverture d’un centre avec les Danois au Rwanda pourrait simplement retarder le processus si les personnes auxquelles l’asile a été refusé tentaient quand même d’arriver au Royaume-Uni.

Il a déclaré : « Même si vous les avez, comme cela a été suggéré récemment au Rwanda, en travaillant avec les Danois pour mettre en place un centre de traitement là-bas ou n’importe où ailleurs qui a été évoqué, ce n’est pas tellement pendant que vous traitez avec eux, c’est ce que arrive à la fin du processus.

Dans la foulée des événements en Afghanistan, l’ancien ambassadeur en Islande a souligné que les migrants Calais-Douvres ne fuyaient généralement pas les pays déchirés par la guerre.

« Une majorité de ceux qui arrivent viennent de pays qui peuvent être pauvres et ils peuvent être sans emploi, mais ce ne sont pas des raisons suffisantes pour qu’ils puissent prétendre à l’asile conformément à la convention à laquelle nous sommes parties », a-t-il déclaré.