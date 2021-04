Traversée de la Manche: les tentatives de migrants illégaux atteignent un nouveau record malgré la répression du Home Office | Politique | Nouvelles

Entre janvier et mars 2021, 434 migrants de plus sont arrivés par rapport à la même période l’année dernière. Avec mars, le nombre le plus élevé du total cette année à 831.

Selon les rapports du groupe de réflexion Migration Watch UK et du Home Office, seul un migrant sur 40 ayant franchi le canal a été renvoyé depuis 2019.

Cela vient après que le ministre de l’Intérieur Priti Patel a annoncé le mois dernier le nouveau plan du gouvernement pour lutter contre l’immigration.

En tant que l’une des politiques phares des conservateurs lors des élections de 2019, l’engagement pris pour réduire l’immigration illégale promettait de s’attaquer aux passeurs de clandestins.

La ministre de l’Intérieur a déclaré qu’elle aimerait voir une augmentation de la peine maximale pour le crime d’aide à l’immigration illégale, qui est actuellement de 14 ans.

Le ministre de l’Immigration, de la Conformité et de la Justice, Chris Philp, a déclaré à Express.co.uk qu’il reconnaissait que le système d’asile était brisé, mais n’a pas commenté la forte augmentation du nombre.

Il a déclaré: « Les gens devraient demander l’asile dans le premier pays sûr qu’ils atteignent et ne pas faire ces voyages dangereux. »

Le ministre a ensuite soutenu que davantage était fait à l’origine des passages à niveau en France pour empêcher les déplacements.

Plus précisément, M. Philp a souligné les 2 000 personnes supplémentaires que les autorités françaises ont empêchées de traverser la Manche.

LIRE LA SUITE: Les vacances en Espagne sont à risque alors que Pedro Sanchez souligne un nouveau retard dans le déploiement des vaccins

Selon un rapport du National Audit Office, le gouvernement consacre chaque année 400 millions de livres de fonds publics à l’hébergement de plus de 60 000 demandeurs d’asile.

Près de 10 000 personnes ont été hébergées dans près de 100 hôtels à travers le pays dans ce que l’on appelle un « logement initial », réservé aux personnes après avoir demandé l’asile et en attente d’une allocation de logement de plus longue durée.

Un porte-parole du ministère de l’Intérieur a déclaré à Express.co.uk: «Nous équilibrons continuellement le besoin d’optimiser les ressources et de réduire le fardeau des contribuables.

« Ceci est mesuré par rapport à notre obligation légale de fournir aux demandeurs d’asile, qui autrement seraient démunis un logement sûr et sécurisé, et de garantir que nous minimisons les risques Covid pour les personnes détenues dans nos CRI. »