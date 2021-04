Traversées de la Manche: des migrants plus pauvres utilisés comme «leurres» par des passeurs pour «détourner» la police | UK | Nouvelles

Un initié familier des opérations d’infiltration de la police française et britannique dans le nord de la France a déclaré au Times que des gangs de passeurs envoient une grande partie des migrants les plus pauvres sur des bateaux bon marché. Selon le rapport, les bateaux les moins chers sont envoyés avant les bateaux les plus chers.

Les bateaux moins chers sont plus susceptibles de tomber en panne mais agissent comme des leurres pour distraire les patrouilles de la marine française.

Une source a déclaré au Times: «Vous obtenez des diplômes de forfaits proposés par les trafiquants – vous obtiendrez votre équivalent criminel de classe affaires.

«Ensuite, ils utiliseront des gens avec moins d’argent comme leurres quand ils feront les grosses surtensions afin de faire passer des bateaux malgré tout.

«Ils pourraient donc mettre 35 bateaux sur une distance de 150 milles à travers le nord de la France, et certains d’entre eux seront équipés de moteurs et de dériveurs haut de gamme et certains seront ceux qui tomberont en panne dès qu’ils quitteront le rivage.

«Et ainsi les autorités seront détournées vers celles qui sont tombées en panne après avoir quitté le rivage, mais elles [the criminals] aura encore 15, 20 bateaux à travers. »

Selon The Times, les créneaux les moins chers pour traverser la Manche se situent entre 200 £ et 500 £.

Les forfaits «haut de gamme» pour les places sur un navire avec un moteur «haut de gamme» peuvent coûter jusqu’à 5 000 £ par personne.

Mardi, une quarantaine de migrants ont atteint le Royaume-Uni à bord de petits bateaux et auraient porté des masques lors de leur débarquement.

LIRE LA SUITE – Traversée de la Manche: les tentatives de migrants illégaux atteignent un nouveau sommet

Cependant, Mme Patel a été critiquée pour les nouveaux plans, les militants affirmant que les propositions créeraient un système injuste et ne s’attaqueraient pas efficacement aux gangs criminels.

Enver Solomon, directeur général du Refugee Council, a accusé le gouvernement de différencier «injustement» les «réfugiés méritants et non méritants».

Selon Politico, M. Solomon a déclaré: «Ceci est totalement injuste et sape la longue tradition britannique de protection des personnes, quelle que soit la manière dont elles ont réussi à trouver leur chemin vers nos côtes, qui sont devenues de fiers citoyens britanniques contribuant comme médecins, infirmières et entrepreneurs dans nos communautés.