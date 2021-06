Traversées de la Manche : les conseils sur le système de rotation pour emmener les enfants migrants alors que le Kent est submergé | Royaume-Uni | Nouvelles

in

Le ministre de l’Intérieur, Priti Patel, a déclaré que les autorités locales doivent “intensifier et jouer leur rôle” dans la gestion du nombre croissant d’enfants réfugiés non accompagnés au Royaume-Uni. Selon le Times, Mme Patel devrait annoncer que les conseils qui se portent volontaires pour s’occuper des enfants réfugiés non accompagnés recevront une part d’un financement supplémentaire de 20 millions de livres sterling.

Le nouveau système de rotation donnera aux autorités locales et aux régions des informations sur le nombre d’enfants qu’elles peuvent attendre et quand, leur permettant de planifier leur arrivée.

Le nombre d’enfants réfugiés pour chaque conseil dépendra de la taille de la population d’enfants dans la région concernée, de la capacité des services à l’enfance et de la proportion de demandeurs d’asile pris en charge.

Le ministre espère que le programme volontaire encouragera les autorités locales à aider.

Le conseil du comté de Kent et les organisations caritatives ont exhorté le ministère de l’Intérieur à rendre le système obligatoire.

Le conseil du comté de Kent (KCC) a averti le gouvernement qu’il était au “point de rupture” et qu’il pourrait être contraint de refuser d’autres enfants “d’ici quelques jours”.

Le chef du KCC, Roger Gough, a déclaré: «Les résidents du Kent méritent une résolution de ce problème. Nous n’en avons toujours pas. La pression tout à fait disproportionnée sur les services à l’enfance de Kent continue d’être négligée.

«Nous devons nous assurer que toutes les autorités locales britanniques ayant des capacités partagent le soutien de ces enfants.

“Trop c’est trop. Une solution robuste et à long terme est attendue depuis longtemps et essentielle pour le bien-être futur de tous les enfants pris en charge par KCC, quelle que soit leur origine, et la poursuite des excellents services qui les soutiennent.