Traversées de la Manche : les retards de logement pour les migrants font craindre des « troubles de la foule » | Royaume-Uni | Nouvelles

Après un nombre record de traversées de la Manche cette année, le syndicat des forces frontalières a averti qu’ils étaient “débordés”. Vendredi, 336 migrants illégaux sont arrivés dans 19 bateaux, un record cette année.

Lucy Moreton, responsable professionnelle du syndicat de l’immigration de l’ISU, a déclaré que ceux qui arrivent dans le pays s’attendent à être transférés rapidement vers un logement.

Mme Moreton a ajouté que le personnel se sentait “de plus en plus menacé” et a averti qu’il estimait “qu’il existe un risque de troubles de la part de ces groupes”.

Mme Moreton, s’adressant au Telegraph, a déclaré que les immigrants “savaient qu’ils vont être transférés dans un logement” et a ajouté “ils se fâchent à ce sujet” si cela ne se produit pas rapidement.

Jusqu’à présent cette année, le nombre de migrants arrivés au Royaume-Uni est plus du double de celui de 2020.

L’année dernière, 8 713 migrants au total ont atteint le Royaume-Uni, soit plus de quatre fois le nombre de 2019.

Au 16 mai, Migrant Watch UK détenait un total de 3 107 personnes ayant traversé la Manche depuis janvier.

Le ministère de l’Intérieur a également annoncé que plus de 500 migrants ont traversé la Manche en quatre jours entre vendredi et mardi.

Vendredi, 19 bateaux transportant 336 personnes ont été interceptés par les autorités britanniques, tandis que sept bateaux transportaient 144 migrants supplémentaires samedi.

Un bateau avec 17 personnes à bord a traversé la Manche dimanche, et 71 autres personnes ont voyagé dans trois bateaux lundi.

Selon les chiffres du ministère de l’Intérieur, plus de 3 600 personnes ont été empêchées de traverser la Manche par les autorités françaises jusqu’à présent cette année.

Le département gouvernemental a également déclaré qu’il réprimerait les gangs criminels qui trafiquent des migrants à travers la Manche, affirmant qu’ils « font passer les profits avant la vie des gens ».

Le ministre de l’Intérieur, Priti Patel, avait l’intention de rendre le passage “non viable” lorsque des plans de refonte du système des demandeurs d’asile ont été publiés en mars.

Les plans verraient les immigrants illégaux renvoyés dans des endroits plus sûrs tels que «la France et d’autres pays de l’UE», mais on pense que beaucoup de ces pays les ont réfutés.