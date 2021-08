Traversées de la Manche : l’exercice de tir de l’armée est « interrompu » lorsqu’un bateau de migrants entre dans la « zone de danger » | Royaume-Uni | Nouvelles

in

L’incident a provoqué l’arrêt de l’exercice de tir car une recherche d’urgence a été menée par les forces frontalières et le ministère de la Défense. La perquisition aurait duré plus de deux heures et tous les migrants auraient été localisés peu de temps après.

Le ministère de la Défense a suspendu l’exercice de tir réel à Lydd Ranges, près de Dungeness, après avoir remarqué un hors-bord se dirigeant vers le rivage après avoir traversé la Manche, selon le Daily Mail.

Le bateau s’est arrêté à la « zone de danger » et 16 personnes ont couru à l’intérieur des terres.

La police et les fonctionnaires ont été immédiatement appelés.

Le bateau est entré dans la plage côtière de trois milles s’étendant entre Dymchurch et Hythe, qui a été annoncée publiquement en ligne comme étant interdite à certaines heures pendant les exercices de tir.

Il a 200 ans, ce qui en fait l’un des plus anciens champs de tir militaires du pays.

Des drapeaux rouges sont dressés pour signaler les tirs réels et ils étaient visibles mercredi lorsque le bateau est entré dans la « zone de danger ».

Un porte-parole du ministère de l’Intérieur a déclaré: “Dans les rares cas où des débarquements sur la plage se produisent, nous utilisons la surveillance aérienne pour guider le déploiement rapide d’officiers.”

Mercredi dernier, lorsque les migrants sont entrés dans la zone d’exercices d’exercices en direct, un nombre record de personnes ont traversé la Manche sur des bateaux.

Les rapports montrent que 21 bateaux ont traversé la Manche avec au moins 482 personnes.