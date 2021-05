Traversées de la Manche: Nigel Farage prédit que 20 000 migrants clandestins feront le voyage en 2021 | UK | Nouvelles

Ses commentaires interviennent après que neuf bateaux transportant près de 200 migrants ont fait le voyage en une journée cette semaine. Le ministère de l’Intérieur a déclaré que 53 autres personnes avaient été empêchées de faire le voyage jeudi par les autorités françaises.

Jusqu’à présent, plus de 2500 personnes à bord de petits bateaux ont atteint le Royaume-Uni en 2021 jusqu’à présent, ce qui représente une augmentation de plus de 1000 par rapport à la même période l’année dernière.

Dans une vidéo publiée sur sa chaîne YouTube, l’ancien chef du Brexit Party a prédit que les chiffres continueraient d’augmenter rapidement.

M. Farage a déclaré: «Permettez-moi de vous dire qu’à ce jour, le nombre de personnes qui ont traversé illégalement les Anglais, du moins le nombre que nous connaissons, approche maintenant les 3 000.

«J’ai dit cette fois l’an dernier que 5 000 personnes pourraient venir tout au long de 2020. J’avais tort. Totalement faux.

«Le chiffre était de 8 500 et je vous dis, d’après les projections actuelles cette année, qu’il y aura 20 000 personnes.»

M. Farage a poursuivi en affirmant que «cette crise» se poursuivra à moins que le gouvernement n’agisse.

Il a ajouté: «J’ai peur que 2021 ne s’aggrave. C’est donc ma première tentative pour signaler ce qui se passe réellement cette année. »

Le ministre de l’Intérieur, Priti Patel, est sur le point d’introduire de nouvelles mesures rigoureuses pour réprimer les migrants traversant la Manche et faciliter l’expulsion des criminels étrangers par le gouvernement.

“Au lieu de cela, vous choisissez le Royaume-Uni comme destination préférée et vous le faites au détriment de ceux qui n’ont nulle part où aller.”

Selon les plans de Mme Patel, les demandeurs d’asile qui entrent au Royaume-Uni par des moyens irréguliers, y compris en traversant la Manche en petit bateau, auront moins de droits que ceux qui arrivent par des itinéraires sûrs et légaux.

L’Agence des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) a averti que cela créerait un «système d’asile discriminatoire à deux vitesses» et «risquerait de violer les engagements juridiques internationaux».

La Croix-Rouge britannique partageait également des préoccupations similaires concernant les propositions et exhortait le Royaume-Uni à «jouer son rôle au niveau mondial en introduisant des itinéraires plus sûrs pour les personnes fuyant la guerre, la persécution et la violence qui ont besoin de sécurité, qui vont au-delà des plans actuels».