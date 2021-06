Traversées de la Manche : plus de 500 migrants font le voyage en quatre jours, selon le ministère de l’Intérieur | Royaume-Uni | Nouvelles

Vendredi, 19 bateaux transportant 336 personnes ont été interceptés par les autorités britanniques, tandis que sept bateaux transportaient 144 migrants supplémentaires samedi. Un bateau avec 17 personnes à bord a traversé la Manche dimanche, et 71 autres personnes ont voyagé dans trois bateaux lundi.

Un porte-parole du ministère de l’Intérieur a déclaré que les gangs aidant aux points de passage “faisaient passer les profits avant la vie des gens”.

Le ministère de l’Intérieur a confirmé que les autorités françaises avaient empêché 3 600 personnes de faire le voyage jusqu’à présent cette année.

Il a également déclaré que les responsables ont garanti 65 poursuites liées aux petits bateaux depuis le début de l’année.

Cela intervient après qu’un rapport de Migrant Watch UK ait révélé qu’au 16 mai, 3 107 personnes au total avaient traversé la Manche britannique depuis janvier.

C’est le double du nombre de migrants au cours de la même période l’année dernière – environ 1 400.

Le mois dernier, neuf petits bateaux transportant 209 migrants ont traversé – le nombre le plus élevé en une seule journée cette année.

Le ministre de l’Intérieur, Priti Patel, avait l’intention de rendre le passage “non viable” lorsque des plans de refonte du système des demandeurs d’asile ont été publiés en mars.

Les plans verraient les immigrants illégaux renvoyés dans des endroits plus sûrs tels que «la France et d’autres pays de l’UE», mais on pense que beaucoup de ces pays les ont réfutés.

Les autorités estiment que la flambée des traversées de petits bateaux est en partie due à une diminution du trafic de camions au départ des ports français.

S’adressant à The Independent, Nick Thomas-Symonds, le ministre de l’Intérieur fantôme, a déclaré: “Cette situation désastreuse expose la réalité derrière la rhétorique du gouvernement: un refus de rouvrir des routes sûres ou de tenir leurs promesses d’aider les enfants non accompagnés bloqués à l’étranger.”

L’ancien chef du Brexit Party, Nigel Farage, a prédit que 20 000 migrants feront la traversée en 2021.

Il a déclaré : « Laissez-moi vous dire qu’à ce jour, le nombre de personnes qui ont traversé illégalement les Anglais, du moins le nombre que nous connaissons, approche maintenant les 3 000.

“J’ai dit à la même époque l’année dernière que 5 000 personnes pourraient venir tout au long de 2020. J’avais tort. Complètement faux.

“Le chiffre était de 8 500 et je vous dis, d’après les projections actuelles, cette année, ce sera 20 000 personnes.”

