Travis 12 Memories devrait faire ses débuts en vinyle en août

Le 13 août, la toute première réédition vinyle de l’album du top 5 britannique 12 Memories from Travis poursuit la séquence de réédition du groupe de rock écossais. Découpé dans les studios Metropolis de Londres et comprend toutes les réplications d’emballage d’origine, y compris la photographie d’Anton Corbijn. En plus du vinyle noir standard, une édition limitée de vinyle blanc sera disponible exclusivement chez Travis’ boutique officielle & Disquaires indépendants.

Personne d’autre que Sir Elton John n’a dit que 12 Memories “vous emmènerait dans un vrai voyage… comme celui des Beatles” Revolver”. Et, tout comme les Beatles en 1966, Travis était à un moment critique lorsqu’il s’agissait d’enregistrer leur quatrième album et le suivi de la percée internationale multi-platine The Invisible Band.

Coldplay avait lancé une carrière sur le modèle de l’écriture de chansons de Travis à l’époque de The Man Who, tandis que le leader Fran Healy luttait secrètement contre la dépression. Avec la guerre en Irak qui faisait rage en arrière-plan, le groupe a commencé à regarder vers l’extérieur dans l’écriture de ses chansons, en écrivant des singles socialement conscients comme “Re-Offender”, qui traitait de la violence domestique, et “The Beautiful Occupation”, qui a été inspiré par l’invasion américaine de l’Irak. Si “Love Will Come Through” ressemblait davantage au Travis d’autrefois, il était filtré à travers une obscurité qui définissait une grande partie de 12 Memories, l’album dans son ensemble prenant des teintes d’electronica et le groupe rock avec un côté plus dur qu’avant. .

Commentaires de Fran Healy; “12 Memories était un album d’un passage sombre de notre chronologie. Neil se remettait de son accident de piscine près de la mort; le Royaume-Uni et les États-Unis étaient sur le point d’entrer en guerre en Irak, et je me sentais épuisé par le volume de travail généré par les deux derniers disques. C’était une réaction à tout cela. Cela a aliéné de nombreux fans de beau temps et fait le bonheur de nombreux fans inconditionnels. C’était aussi une grande partie de la physiothérapie de Neil. Il en a résulté une affaire globalement plus sombre.

12 Memories est la troisième réédition vinyle de Travis jusqu’à présent en 2021, elle fait suite à celle de 2007 Le garçon sans nom réédition vinyle le 28 mai et la toute première réédition vinyle pour premier album, Bon sentiment sorti le 2 avril via Craft Recordings.

Précommandez 12 Memories, sortie le 13 août.