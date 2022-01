Travis Akomeah rejoint Chelsea depuis Watford

Alors que Chelsea s’efforce actuellement de rattraper les blessures récentes sur sa ligne défensive et la perspective de perdre Antonio Rudiger, le club a gardé un œil sur l’avenir en concluant la signature du défenseur de 16 ans Travis Akomeah de Watford. Bien qu’il n’y ait pas d’annonce officielle du club, Fabrizio Romano a rendu compte du transfert.

Chelsea signe Travis Akomeah

Les bleus au sommet du jeu pour attirer les jeunes talents

Les Blues auraient battu un certain nombre d’autres équipes de Premier League pour signer Akomeah avec Liverpool et les leaders du championnat Bournemouth auraient un intérêt pour le jeune défenseur central, bien qu’Arsenal et Norwich City soient également liés au défenseur. Travis Akomeah a déjà été sélectionné par l’Angleterre au niveau des jeunes, mais pourrait toujours choisir de jouer pour le Ghana dans le match international.

Où s’insère Travis Akomeah ?

Akomeah est susceptible de jouer pour Chelsea au niveau des jeunes avant de rejoindre l' »armée de prêt » affectueusement surnommée pour acquérir de l’expérience. Reste à savoir s’il pourra faire la percée dans l’équipe première ou non, mais à 16 ans, il est un investissement intelligent pour le club qui pourrait lui rapporter un profit à l’avenir, créer une star ou les deux.

Plus de questions urgentes

Alors que Chelsea a réussi à faire entrer Akomeah, ils essaient toujours de remplacer Ben Chilwell, qui devrait rater le reste de la saison en raison d’une blessure. Thomas Tuchel a bricolé avec l’équipe pour trouver un remplaçant au poste d’ailier arrière. Comme l’a également rapporté Fabrizio Romano, le rappel d’Emerson Palmieri de son prêt à Lyon est actuellement le premier choix du club, mais l’équipe de Ligue 1 n’a pas encore joué au ballon et a accepté le rappel malgré les offres de compensation pour le joueur.

