Travis Barker a offert une coupe de cheveux à Kourtney Kardashian — Regardez la photo !

Aujourd’hui, dans Kourtney Kardashian et Travis Barker news, Travis semble avoir… coupé la majorité des cheveux de Kourt. Au fur et à mesure, elle a sauté sur Instagram et a posté un bouquet de cheveux fraîchement coupés sur le sol et a tagué Travis.

Je veux dire… la confiance ! Je ne suis pas sûr de laisser un non-professionnel s’approcher de mes cheveux, mais peut-être que moi aussi, je ferais une exception à cette règle si Travis Barker le proposait.

Pendant que nous sommes ici, je vais juste aller de l’avant et laisser tomber les dernières nouvelles sur Kravis. Ils deviennent de plus en plus sérieux, et la fille de Travis, Alabama, a même qualifié Kourtney de belle-mère dans un récent Instagram Live (qui a été capturé par le compte de fans de Kourt et Trav @KravisDaily) :

Pendant ce temps, une source a récemment déclaré à E! Nouvelles ce “Ils sont éperdument amoureux et n’ont jamais connu d’amour comme celui-ci. Kourtney est la plus heureuse. Travis l’adore et la traite si bien. C’est très différent de ses autres relations et toutes positives… C’est un amour spécial et ils veulent le célébrer et en profiter. “

Oh, et en plus de cela, le mariage pourrait être dans les cartes : “Kourtney et Travis ont parlé de mariage”, a déclaré une autre source. “Ce fut une connexion et un lien instantanés depuis qu’ils sont devenus amoureux. Ils sont là pour le long terme. Tous les membres de la famille adorent Travis et leurs familles s’enfilent parfaitement. Kourtney est si proche des enfants de Travis maintenant et vice versa. Ils sont devenus une unité familiale ensemble et c’est spécial.”

Spécial, comme, laisse-moi te couper les cheveux malgré aucune expérience professionnelle, spécial, je suppose !

